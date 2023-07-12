Momen Lemparan Roket Pratama Arhan Bikin Hampir Bobol Gawang FC Tokyo

MOMEN lemparan roket Pratama Arhan meneror di laga FC Tokyo vs Tokyo Verdy akan dibahas di sini. Laga Emperors Cup 2023 yang dimainkan di Ajinomoto Stadium, Rabu (12/7/2023) malam WIB ini berakhir kekalahan Tokyo Verdy lewat adu penalti 8-9 setelah laga berakhir 1-1 selama 120 menit.

Pratama Arhan mendapatkan kesempatan langka sebagai starter di laga ini. Ini menjadi penampilan ketiganya sejak gabung Tokyo Verdy pada Maret 2022 lalu, yang kedua pada musim ini setelah laga kontra Thespakusatsu Gunma pada awal Juni 2023 lalu.

Pada laga terakhir lawan Gunma, yang juga di ajang Emperors Cup 2023, lemparan Pratama Arhan berhasil membantu Tokyo Verdy mencetak sebuah gol. Laga itu dimenangkan oleh tim ibu kota Jepang itu dengan skor 2-1.

Kini, dalam laga kontra tim Tokyo lainnya, Pratama Arhan kembali meneror lewat lemparan roketnya. Tokyo Verdy mendapatkan kesempatan melakukan lemparan dari sisi kanan yang dieksekusi oleh Arhan pada menit ke-15.

Lemparan tersebut berhasil disambut oleh seorang rekan setim di kotak penalti. Sayangnya, tandukan pemain Tokyo Verdy itu menghunjam tiang gawang.