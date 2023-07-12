Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di Semifinal Piala AFF U-19 2023, Live di iNews!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:42 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di Semifinal Piala AFF U-19 2023, Live di iNews!
Berikut jadwal siaran langsung Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di semifinal Piala AFF U-19 2023. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Putri Indonesia U-19 vs Timnas Putri Thailand U-19 di semifinal Piala AFF U-19 2023 akan diulas Okezone. Laga yang digelar di Gelora Sriwijaya Palembang ini akan disiarkan secara live dan eksklusif di iNews pada Kamis, 13 Juli 2023 pukul 19.30 WIB.

“Semifinal AFF U-19 Women’s Championship 2023. Kamis 13 Juli 2023 Indonesia vs Thailand Live: 19.20 WIB Jangan lewatkan keseruannya, hanya di Inews Sports!,” tulis iNews di akun Instagram-nya, @inews_sports.

Timnas Putri Indonesia U-19

Timnas Putri Indonesia U-19 mencetak sejarah di Piala AFF U-19 2023. Untuk pertama kalinya sepanjang keikusertaan di Piala AFF U-19, Timnas Putri Indonesia U-19 lolos ke semifinal Piala AFF U-19.

Di edisi perdana keikutsertaan mereka pada 2022, Timnas Putri Indonesia U-19 rontok di fase grup. Saat itu, skuad asuhan Rudy Eka Priyambada gugur di fase grup setelah kalah bersaing dari Thailand dan Vietnam.

Sekarang atau di edisi 2023, Timnas Putri Indonesia U-19 mengalami peningkatan hasil. Tergabung di Grup A bersama Timor Leste, Laos dan Kamboja, Claudia Scheunemann dan kawan-kawan menyapu bersih tiga pertandingan dengan kemenangan.

Tak sekadar menang, Timnas Putri Indonesia U-19 juga meraihnya dengan skor meyakinkan. Berturut-turut, skuad asuhan Rudy Eka Priyambada itu menang 7-0 atas Timor Leste, menggilas Laos 4-1 dan menghajar Kamboja 5-0.

Halaman:
1 2
      
