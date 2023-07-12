Tak Ingin Dihalangi Usia, Legenda Jepang Kazuyoshi Miura Ingin Bermain hingga Usia 56 Tahun

LEGENDA sepakbola Jepang, Kazuyoshi Miura masih memiliki semangat untuk bermain. Karena itu, meskipun sudah tergolong gaek ia enggan untuk pensiun dan mengatakan akan terus bermain hingga usianya 56 tahun.

Pernyataan itu ia sampaikan setelah menandatangani perpanjangan kontrak bersama klub kasta kedua Liga Portugal, Oliveirense pada Rabu (12/7/2023).

Meski tidak ada rincian tentang berapa lama kontraknya, pemain yang memiliki julukan King Kazu tersebut setidaknya akan bermain dengan Oliveirense hingga tahun depan.

"Miura Kazu akan terus berlanjut di UD Oliveirense," cuit klub Portugal itu di Twitter seperti dikutip dari Antara.

Miura bergabung dengan Oliveirense pada Januari dengan status pinjaman dari tim promosi Jepang J1 League, Yokohama FC. Pada bulan November pemilik Yokohama, Onodera Group menjadi pemegang saham mayoritas klub divisi dua Portugal itu.

Kazu telah mencatatkan 89 pertandingan bersama timnas Jepang dan mencetak 55 gol dari tahun 1990 sampai 2000. Sementara di level klub, dia telah mencetak 786 penampilan serta mencetak 218 gol sejak memulai kariernya pada 1990