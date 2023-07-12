Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ingin Gaet Harry Kane, Bayern Munich Dapat Wejangan dari sang Legenda

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:07 WIB
Ingin Gaet Harry Kane, Bayern Munich Dapat Wejangan dari sang Legenda
Harry Kane jadi incaran Bayern Munich (Foto: Twitter/premierleague)
A
A
A

INGIN gaet Harry Kane, Bayern Munich dapat wejangan dari sang legenda Lothar Matthaus. Menurut ke pemain Timnas Jerman tersebut, Bayern perlu pikir-pikir lagi soal permintaan harga Tottenham Hotspur yang dinilai terlalu mahal, yaitu 100 juta euro (Rp1,6 triliun).

Kane sedang menjadi buruan Die Bavaria – julukan Bayern – untuk bursa transfer musim panas ini. Kepindahan di musim panas tahun ini mungkin adalah saat yang tepat untuk Tottenham menjualnya, mengingat kontrak sang pemain berusia 29 tahun hanya berlaku setahun lagi.

Harry Kane

Kane sudah terlalu lama di Tottenham dan tak pernah berhasil meraih trofi di sana. Bayern Munich menawarkan jalan keluar untuk pemain berpostur 188 cm tersebut.

Pelatih Bayern, Thomas Tuchel, bahkan disebut-sebut turun tangan untuk bertemu dengan Kane. Seiring dengan rumor ini, Lothar Matthaus pun beri saran kepada Bayern Munich.

Mantan gelandang Timnas Jerman itu berpendapat pembelian Harry Kane tidak akan langsung menguntungkan Bayern. Matthaus meminta Die Bavaria kembali mempertimbangkan minat kepada Kane.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/26/50/1636933/tyson-fury-komentari-kekalahan-kontroversial-joseph-parker-dari-fabio-wardley-fwc.jpg
Tyson Fury Komentari Kekalahan Kontroversial Joseph Parker dari Fabio Wardley
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/14/janice_tjen.jpg
Sejarah! Janice Tjen Juara Ganda Putri Guangzhou Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement