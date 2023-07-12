Ingin Gaet Harry Kane, Bayern Munich Dapat Wejangan dari sang Legenda

INGIN gaet Harry Kane, Bayern Munich dapat wejangan dari sang legenda Lothar Matthaus. Menurut ke pemain Timnas Jerman tersebut, Bayern perlu pikir-pikir lagi soal permintaan harga Tottenham Hotspur yang dinilai terlalu mahal, yaitu 100 juta euro (Rp1,6 triliun).

Kane sedang menjadi buruan Die Bavaria – julukan Bayern – untuk bursa transfer musim panas ini. Kepindahan di musim panas tahun ini mungkin adalah saat yang tepat untuk Tottenham menjualnya, mengingat kontrak sang pemain berusia 29 tahun hanya berlaku setahun lagi.

Kane sudah terlalu lama di Tottenham dan tak pernah berhasil meraih trofi di sana. Bayern Munich menawarkan jalan keluar untuk pemain berpostur 188 cm tersebut.

Pelatih Bayern, Thomas Tuchel, bahkan disebut-sebut turun tangan untuk bertemu dengan Kane. Seiring dengan rumor ini, Lothar Matthaus pun beri saran kepada Bayern Munich.

Mantan gelandang Timnas Jerman itu berpendapat pembelian Harry Kane tidak akan langsung menguntungkan Bayern. Matthaus meminta Die Bavaria kembali mempertimbangkan minat kepada Kane.