Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Dikaitkan dengan Dihancurkannya Stadion Camp Nou Kandang Barcelona, Kenapa?

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |19:04 WIB
Cristiano Ronaldo Dikaitkan dengan Dihancurkannya Stadion Camp Nou Kandang Barcelona, Kenapa?
Stadion Camp Nou/Foto: Diariao AS
A
A
A

KANDANG klub Barcelona, Stadion Camp Nou, mulai dihancurkan untuk masuk ke tahap renovasi. Namun, anehnya nama mantan bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, justru dikaitkan dengan proses tersebut.

Stadion ini telah memasuki tahap renovasi, enam pekan setelah pertandingan terakhir digelar di sana. Renovasi kandang Blaugrana ini disinyalir menelan biaya yang besar.

 camp nou

Daily Mail melaporkan bahwa renovasi stadion Barcelona akan memakan biaya hingga 1,25 miliar poundsterling dan melibatkan 250 pekerja. Renovasi ini diharapkan rampung dalam dua tahun.

Rencananya, pertandingan pertama akan digelar di stadion ini pascarenovasi pada musim 2025-2026.

 BACA JUGA:

Rekaman penghancuran Stadion Camp Nou ini pun beredar di sosial media. Banyak dari para fans yang kemudian mengenang kembali masa-masa klub kesayangan bertanding di sana.

Camp Nou pernah menjadi rumah bagi pemain-pemain sepakbola terbaik di masanya. Sebut saja Lionel Messi, Ronaldinho, Neymar, Luis Suarez, Xavi Hernandez dan banyak lagi.

"Inovasi itu normal. Tapi ketika Anda mengenang Lionel Messi, Neymar, dan Luis Suarez pernah berada di sana rasanya sangat menyedihkan. Waktu benar-benar cepat berlalu," tulis salah satu akun di Instagram ESPN.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179429/gianni_infantino-YCfK_large.jpg
Tandai Era Baru, FIFA Resmi Luncurkan Piala ASEAN FIFA Melibatkan 11 Negara Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179357/turnamen_usia_dini_diharapkan_jadi_pencetak_bibit_bibit_pesepakbola_generasi_emas-D7dp_large.jpeg
Buka Turnamen Usia Dini, Gubernur Papua: Momen Lahirkan Generasi Emas Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179141/marselino_ferdinan_berpotensi_mencetak_gol_di_laga_as_trencin_vs_kfc_komarnodi_astrencin-jmSZ_large.jpg
Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga AS Trencin vs KFC Komarno di Liga Slovakia 2025-2026 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/26/11/1636861/hasil-dan-klasemen-liga-inggris-liverpool-terpuruk-usai-ditekuk-brentford-terlempar-dari-zona-liga-champions-ebo.jpg
Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Liverpool Terpuruk usai Ditekuk Brentford, Terlempar dari Zona Liga Champions
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/pangsuma_fc_menundukkan_kuda_laut_nusantara_5_2.jpg
Hasil Pro Futsal League: Pangsuma FC Bungkam Kuda Laut Nusantara 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement