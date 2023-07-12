Cristiano Ronaldo Dikaitkan dengan Dihancurkannya Stadion Camp Nou Kandang Barcelona, Kenapa?

KANDANG klub Barcelona, Stadion Camp Nou, mulai dihancurkan untuk masuk ke tahap renovasi. Namun, anehnya nama mantan bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, justru dikaitkan dengan proses tersebut.

Stadion ini telah memasuki tahap renovasi, enam pekan setelah pertandingan terakhir digelar di sana. Renovasi kandang Blaugrana ini disinyalir menelan biaya yang besar.

Daily Mail melaporkan bahwa renovasi stadion Barcelona akan memakan biaya hingga 1,25 miliar poundsterling dan melibatkan 250 pekerja. Renovasi ini diharapkan rampung dalam dua tahun.

Rencananya, pertandingan pertama akan digelar di stadion ini pascarenovasi pada musim 2025-2026.

Rekaman penghancuran Stadion Camp Nou ini pun beredar di sosial media. Banyak dari para fans yang kemudian mengenang kembali masa-masa klub kesayangan bertanding di sana.

Camp Nou pernah menjadi rumah bagi pemain-pemain sepakbola terbaik di masanya. Sebut saja Lionel Messi, Ronaldinho, Neymar, Luis Suarez, Xavi Hernandez dan banyak lagi.

"Inovasi itu normal. Tapi ketika Anda mengenang Lionel Messi, Neymar, dan Luis Suarez pernah berada di sana rasanya sangat menyedihkan. Waktu benar-benar cepat berlalu," tulis salah satu akun di Instagram ESPN.