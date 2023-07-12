Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

7 Pesepakbola Tajir yang Mendadak Miskin dan Terlilit Utang, Nomor 1 Digosipkan Terlibat Kartel Narkoba Meksiko

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |18:37 WIB
7 Pesepakbola Tajir yang Mendadak Miskin dan Terlilit Utang, Nomor 1 Digosipkan Terlibat Kartel Narkoba Meksiko
David James/Foto: Istimewa
A
A
A

TERDAPAT 7 pesepak bola tajir yang mendadak miskin dan terlilit hutang. Mereka masuk dalam pusaran roda kehidupan, yang tak satu pun orang tahu kapan mereka akan berada di atas atau di bawah.

Seperti halnya sejumlah pemain sepak bola dunia ini yang awalnya memiliki kehidupan tajir dengan kondisi finansial stabil. Namun, atas kesalahan pribadi kehidupan tajir yang sebelumnya dinikmati, hilang begitu saja.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (12/7/2023), berikut 7 pesepak bola tajir yang mendadak miskin dan terlilit hutang.

7. David James

 david james

David James pernah memiliki harta senilai 20 juta pounds atau sekitar Rp325 miliar. Nahas, mantan punggawa Liverpool, Manchester City, dan West Ham United ini memiliki hutang yang menumpuk dan bangkrut pada 2014.

 BACA JUGA:

6. Paul Merson

 paul merson

Paul Merson merupakan salah satu pemain yang aktif di tahun 90-an. Ia awalnya merupakan pemain dengan kondisi finansial yang cukup layak. Sayangnya, gaya hidup yang buruk membuatnya uangnya habis begitu saja.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179429/gianni_infantino-YCfK_large.jpg
Tandai Era Baru, FIFA Resmi Luncurkan Piala ASEAN FIFA Melibatkan 11 Negara Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179357/turnamen_usia_dini_diharapkan_jadi_pencetak_bibit_bibit_pesepakbola_generasi_emas-D7dp_large.jpeg
Buka Turnamen Usia Dini, Gubernur Papua: Momen Lahirkan Generasi Emas Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179141/marselino_ferdinan_berpotensi_mencetak_gol_di_laga_as_trencin_vs_kfc_komarnodi_astrencin-jmSZ_large.jpg
Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga AS Trencin vs KFC Komarno di Liga Slovakia 2025-2026 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/26/50/1636931/joseph-parker-murka-wasit-hentikan-laga-kontra-fabio-wardley-saya-masih-sanggup-duel-vjx.jpg
Joseph Parker Murka Wasit Hentikan Laga Kontra Fabio Wardley: Saya Masih Sanggup Duel
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/06/17/aiman_witjaksono_foto_inews.jpg
iNews Tegaskan Berita Erick Thohir Pecat Shin Tae-yong karena Alasan Pribadi Adalah Hoaks
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement