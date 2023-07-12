7 Pesepakbola Tajir yang Mendadak Miskin dan Terlilit Utang, Nomor 1 Digosipkan Terlibat Kartel Narkoba Meksiko

TERDAPAT 7 pesepak bola tajir yang mendadak miskin dan terlilit hutang. Mereka masuk dalam pusaran roda kehidupan, yang tak satu pun orang tahu kapan mereka akan berada di atas atau di bawah.

Seperti halnya sejumlah pemain sepak bola dunia ini yang awalnya memiliki kehidupan tajir dengan kondisi finansial stabil. Namun, atas kesalahan pribadi kehidupan tajir yang sebelumnya dinikmati, hilang begitu saja.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (12/7/2023), berikut 7 pesepak bola tajir yang mendadak miskin dan terlilit hutang.

7. David James

David James pernah memiliki harta senilai 20 juta pounds atau sekitar Rp325 miliar. Nahas, mantan punggawa Liverpool, Manchester City, dan West Ham United ini memiliki hutang yang menumpuk dan bangkrut pada 2014.

6. Paul Merson

Paul Merson merupakan salah satu pemain yang aktif di tahun 90-an. Ia awalnya merupakan pemain dengan kondisi finansial yang cukup layak. Sayangnya, gaya hidup yang buruk membuatnya uangnya habis begitu saja.