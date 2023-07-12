Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mengintip 5 Menu Latihan Berat di KMSK Deinze dalam Sehari Jelang Persiapan Lawan Mantan Klub Virgil Van Dijk

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |18:14 WIB
Mengintip 5 Menu Latihan Berat di KMSK Deinze dalam Sehari Jelang Persiapan Lawan Mantan Klub Virgil Van Dijk
Marselino Ferdinan kala menjalani latihan/Foto: Instagram
A
A
A

MENGINTIP 5 menu latihan berat Marselino Ferdinan di KMSK Deinze dalam sehari jelang persiapan melawan mantan klub Virgil Van Dijk. Pemain muda Indonesia, Marselino Ferdinan masuk ke dalam 29 pemain KMSK Deinze yang dibawa untuk menjalani pemusatan latihan di Kota Delden, Belanda.

Pemusatan ini menjadi spesial untuk Marselino lantaran ini menjadi tur musim panas pertamanya bersama Deinze. Terlebih lagi, pada pemusatan latihan ini KMSK Deinze juga akan menjalani laga uji coba menghadapi FC Groningen dan FC Emmen.

 marselino ferdinan

Perlu diketahui, kedua tim ini adalah klub kasta kedua Liga Belanda. Namun meski begitu, salah satu diantara kedua klub itu, yakni FC Groningen memiliki catatan apik dalam hal pengembangan pemain muda.

Beberapa pemain nasional Belanda yang diorbitkan oleh FC Groningen ini antara lain adalah Arjen Robben dan bek tengah Liverpool, Virgil Van Dijk.

 BACA JUGA:

Guna menghadapi persiapan jelang laga uji coba itu, diketahui Marselino Ferdinan harus menjalani latihan berat bersama KMSK Deinze. Setidaknya, ada lima menu latihan yang harus dijalani Marselino selama sehari.

Hal ini terlihat dari unggahan instagram story KMSK Deinze yang menjabarkan menu latihan para pemain.

Dimulai pada pukul 08.00 waktu setempat, Marselino dan kolega harus sudah bersiap untuk sarapan pagi bersama. Setelahnya, pada pukul 09.15 para pemain harus sudah mulai latihan gym selama satu jam hingga pukul 10.15.

Setelah latihan gym, para pemain kemudian langsung melanjutkan latihan di lapangan. Hingga pada pukul 13.00 waktu setempat, Marselino dan kolega mendapat kesempatan untuk makan siang dan beristirahat.

Lanjut pada sore harinya, pada pukul 16.00 waktu setempat seluruh pemain kembali latihan gym dengan durasi 30 menit. Dan pada 16.30, pemain kembali latihan di lapangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179357/turnamen_usia_dini_diharapkan_jadi_pencetak_bibit_bibit_pesepakbola_generasi_emas-D7dp_large.jpeg
Buka Turnamen Usia Dini, Gubernur Papua: Momen Lahirkan Generasi Emas Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179141/marselino_ferdinan_berpotensi_mencetak_gol_di_laga_as_trencin_vs_kfc_komarnodi_astrencin-jmSZ_large.jpg
Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga AS Trencin vs KFC Komarno di Liga Slovakia 2025-2026 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/11/1636901/erick-thohir-timnas-indinesia-u17-cikal-bakal-generasi-emas-sepak-bola-nasional-jtx.webp
Erick Thohir: Timnas Indinesia U-17 Cikal Bakal Generasi Emas Sepak Bola Nasional
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fans_indonesia.jpg
5 Fans Indonesia Super Beruntung Nonton Gratis MotoGP Malaysia 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement