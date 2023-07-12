Mengintip 5 Menu Latihan Berat di KMSK Deinze dalam Sehari Jelang Persiapan Lawan Mantan Klub Virgil Van Dijk

MENGINTIP 5 menu latihan berat Marselino Ferdinan di KMSK Deinze dalam sehari jelang persiapan melawan mantan klub Virgil Van Dijk. Pemain muda Indonesia, Marselino Ferdinan masuk ke dalam 29 pemain KMSK Deinze yang dibawa untuk menjalani pemusatan latihan di Kota Delden, Belanda.

Pemusatan ini menjadi spesial untuk Marselino lantaran ini menjadi tur musim panas pertamanya bersama Deinze. Terlebih lagi, pada pemusatan latihan ini KMSK Deinze juga akan menjalani laga uji coba menghadapi FC Groningen dan FC Emmen.

Perlu diketahui, kedua tim ini adalah klub kasta kedua Liga Belanda. Namun meski begitu, salah satu diantara kedua klub itu, yakni FC Groningen memiliki catatan apik dalam hal pengembangan pemain muda.

Beberapa pemain nasional Belanda yang diorbitkan oleh FC Groningen ini antara lain adalah Arjen Robben dan bek tengah Liverpool, Virgil Van Dijk.

BACA JUGA:

Guna menghadapi persiapan jelang laga uji coba itu, diketahui Marselino Ferdinan harus menjalani latihan berat bersama KMSK Deinze. Setidaknya, ada lima menu latihan yang harus dijalani Marselino selama sehari.

Hal ini terlihat dari unggahan instagram story KMSK Deinze yang menjabarkan menu latihan para pemain.

Dimulai pada pukul 08.00 waktu setempat, Marselino dan kolega harus sudah bersiap untuk sarapan pagi bersama. Setelahnya, pada pukul 09.15 para pemain harus sudah mulai latihan gym selama satu jam hingga pukul 10.15.

Setelah latihan gym, para pemain kemudian langsung melanjutkan latihan di lapangan. Hingga pada pukul 13.00 waktu setempat, Marselino dan kolega mendapat kesempatan untuk makan siang dan beristirahat.

Lanjut pada sore harinya, pada pukul 16.00 waktu setempat seluruh pemain kembali latihan gym dengan durasi 30 menit. Dan pada 16.30, pemain kembali latihan di lapangan.