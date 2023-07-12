Gianluca Scamacca Ternyata Impikan Bermain untuk AS Roma dan Dilatih Jose Mourinho

PENYERANG West Ham United, Gianluca Scamacca mengungkapkan impiannya bermain untuk AS Roma. Tak hanya itu, ia pun menyatakan keinginannya dilatih oleh Jose Mourinho.

Scamacca mengisyaratkan, I Giallorossi, julukan AS Roma, bisa jadi merupakan klub masa depannya. Padahal, dirinya baru satu musim bermain untuk West Ham United.

Penyerang berusia 24 tahun itu direkrut untuk melengkapi lini depan The Hammers, julukan West Ham United, pada bursa transfer musim panas 2022-2023.

Hasilnya manis, Scamacca mampu mencatatkan delapan gol dari 27 pertandingan di semua kompetisi. Pemain berpaspor Italia itu juga sukses mengantar The Hammers menjuarai Piala Liga Konferensi Eropa 2022-2023.

BACA JUGA:

Kendati masih memiliki kontrak panjang hingga 2027, Scamacca sudah buka suara mengenai kemungkinan karier di masa depan. Eks pemain Sassuolo itu menyatakan ingin bermain untuk AS Roma dan dilatih oleh Jose Mourinho.

“Saya selalu beralasan dengan hati saya dan akan terus melakukannya di masa depan. Anda tahu apa warna favorit saya (AS Roma). Tapi saya pemain West Ham sekarang. Terlepas dari semua rumor, saya merasa nyaman di sini,” kata Scamacca dinukil dari The Cult of Calcio, Rabu (12/7/2023).