10 Pembelian Pesepakbola Paling Disesali Pep Guardiola Sepanjang Kariernya, Nomor 1 Pernah Juara Piala Dunia

MESKI dikenal sebagai pelatih hebat, namun ternyata ada setidaknya 10 pembelian gagal yang paling disesali Pep Guardiola sepanjang kariernya. Salah satunya bahkan pernah menjadi juara Piala Dunia.

Ya, Pep Guardiola memang sangat jenius dalam urusan strategi. Dalam hal pembelian pemain, pelatih berkepala plontos asal Spanyol ini juga cukup jeli untuk memilih pemain yang sesuai dengan skema permainannya.

Berkat hal tersebut, tak ayal Pep Guardiola selalu bisa membawa klub yang diasuhnya meraih gelar juara di liga domestik hingga Eropa.

Meski begitu, Pep tetaplah manusia biasa. Sepanjang karirnya sebagai seorang pelatih, dirinya juga beberapa kali salah dalam membeli pemain yang justru flop di tangannya. Berikut adalah 10 pembelian paling disesali Pep Guardiola sepanjang kariernya.

10. Keirrison





Keirrison merupakan pemain berusia 20 tahun yang direkrut Pep ke Barcelona pada 2009 silam. Dengan usia yang masih muda, Keirrison dianggap sebagai calon bintang masa depan Blaugrana – julukan Barcelona – setelah catatan impresifnya di Brasil.

Sayangnya, Pep justru mendapatkan hal yang sebaliknya. Sepanjang 5 tahun lamanya, Keirrison justru menghabiskan kontraknya dengan menjadi seorang pemain pinjaman tanpa sekalipun tampil bersama Barcelona.

9. Dmytro Chygrynskiy





Dmytro Chygrynskiy atau yang akrab disapa Dima juga menjadi rekrutan awal Pep di Barcelona. Datang dengan status pemain yang mengantarkan Shakhtar Donetsk juara Liga Eropa, Dima justru tidak mampu bersaing di Liga Spanyol. Total, Dima hanya mencatatkan 14 penampilan sebelum akhirnya dijual kembali ke Donetsk.

8. Zlatan Ibrahimovic





Meski terbilang sebagai salah satu legenda yang lahir era ini, Zlatan Ibrahimovic menjadi pembelian paling disesali Pep di Barcelona. Zlatan sebenarnya memiliki catatan apik selama semusim di Camp Nou, yakni 21 gol.

Namun catatan itu belum sebanding dengan harga 69 juta euro yang dibayarkan Barca ditambah dengan ditukarnya Samuel Eto'o. Terlebih lagi, Zlatan yang memiliki ego tinggi lebih banyak berseteru dengan Pep di Camp Nou.