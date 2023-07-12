Penyebab Shin Tae-yong Kesal Marselino Ferdinan Gabung KMSK Deinze

PENYEBAB Shin Tae-yong kesal Marselino Ferdinan gabung KMSK Deinze pada bursa transfer musim dingin 2023 akan diulas Okezone. Marselino Ferdinan resmi gabung klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK Deinze pada 31 Januari 2023.

Keputusan itu sangat disayangkan Shin Tae-yong. Sebab, dengan bergabungnya Marselino Ferdinan ke KMSK Deinze, gelandang 18 tahun itu tak bisa bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia U-20 yang diproyeksikan tampil di Piala Asia U-20 2023.

(Marselino Ferdinan pilih gabung KMSK Deinze pada bursa transfer musim dingin 2023)

Tak hanya absen di pemusatan latihan, Marselino Ferdinan juga gagal ambil bagian saat Timnas Indonesia U-20 ambil bagian di Piala Asia U-20 2023 yang dilangsungkan di Uzbekistan pada 1-18 Maret 2023.

Karena itu, Shin Tae-yong mencak-mencak pada awal Februari 2023. Pelatih 53 tahun itu menilai ada baiknya Marselino Ferdinan pindah klub kelar Piala Dunia U-20 2023 yang dilangsungkan di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023.

Dalam pandangan Shin Tae-yong, jika Marselino Ferdinan pindah klub pada musim panas 2023, klub-klub yang levelnya di atas KMSK Deinze bakal memburu tanda tangannya. Sebab, kualitas Marselino Ferdinan bakal dipantau para pemandu bakat yang mengawal jalannya Piala Dunia U-20 2023.

“Marselino seharusnya keluar negeri setelah Piala Dunia U-20 2023 selesai. Pastinya harga Marselino akan berbeda setelah Piala Dunia U-20,” kata Shin Tae-yong kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia pada Rabu, 8 Februari 2023.