HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Berdarah Indonesia Top yang Tak Dilirik Pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |17:23 WIB
3 Pemain Berdarah Indonesia Top yang Tak Dilirik Pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti
Daffa Zhafran tak dilirik Bima Sakti/Foto: iNews
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, ternyata tak melirik sejumlah pemain top berdarah Indonesia. Mereka t ak dipanggil dalam seleksi pemain Timnas U-17 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U-17 2023 di Tanah Air.

Padahal, para pemain berdarah Indonesia ini tengah berkarier di sejumlah klub di luar negeri. Mereka juga bukan pemain ecek-ecek, tiga di antaranya bahkan jebolan dari akademi sepakbola dunia.

Sebagaimana diketahui, Bima Sakti hanya memanggil enam pemain keturunan untuk mengikuti seleksi Pemain Timnas Indonesia U-17. Enam nama itu dipilih dari sekian banyak daftar nama pemain keturunan diaspora yang diajukan oleh Kemenpora.

Keenam pemain keturunan itu adalah Welber Halim (Sao Paulo), Mahesa Ekayanto (FC Dordrecht), Madrid Augusta (AFC 34 Alkmaar), Staffan Qabiel (Academy Sant Suggat), Aaron Nathan Ang (Youth FC Nottingen), dan Aaron Liam (Bullen Lion FC).

Sementara itu, tiga nama ini disebut sebagai pemain top, namun tak dilirik oleh Bima Sakti. Siapa saja mereka? Ini ulasannya!

1. Abdurrahman Iwan

 abdurrahman iwan

Abdurrahman Iwan merupakan pemain keturunan Indonesia yang bermain di Qatar. Bakat yang dimiliki Iwan membuatnya berhasil masuk ke Aspire Football Academy, sebuah sekolah pengembangan bakat milik pemerintah Qatar, pada 2015 silam.

 BACA JUGA:

Ia pun turut membawa Aspire Academy meraih posisi runner up di Piala Dunia antar akademi sepakbola. Atas kepaiawaiannya mengolah bola, pria kelahiran Doha, Qatar, 2006 ini sempat dipanggil Qatar U-17 untuk pertandingan Piala Asia U-17 2023.

Hanya saja, dari tiga pertandingan yang dimainkan Qatar U-17, tak skelipun Iwan dimainkan. Ia hanya menghuni bangku cadangan.

Halaman:
1 2
      
