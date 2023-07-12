Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming FC Tokyo vs Tokyo Verdy di Emperors Cup 2023: Pratama Arhan Starter!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:31 WIB
Link Live Streaming FC Tokyo vs Tokyo Verdy di Emperors Cup 2023: Pratama Arhan Starter!
Pratama Arhan jadi starter di laga Tokyo Verdy vs FC Tokyo (Foto: Instagram/pratamaarhan8)
A
A
A

LINK live streaming FC Tokyo vs Tokyo Verdy di Emperors Cup 2023 akan dibahas di sini. Pratama Arhan akan menjadi starter dalam pertandingan yang dimainkan di Ajinomoto Stadium pada Rabu (12/7/2023) sore ini WIB.

Pratama Arhan telah bergabung dengan tim kasta kedua Liga Jepang tersebut sejak Maret 2022. Namun, sebelum hari ini, dia baru tampil dua kali di ajang resmi.

Pratama Arhan

Laga teranyarnya adalah kontra Thespakusatsu Gunma yang berlangsung di Emperors Cup 2023 pada awal Juni lalu. Dalam laga itu, Arhan bermain selama 90 menit penuh.

Tak hanya itu, sang bek kiri Timnas Indonesia juga membantu timnya menang 2-1. Arhan kembali menunjukkan kebolehannya lewat lemparan jauh yang berujung gol.

Setelahnya, Tokyo Verdy telah melakoni empat pertandingan di kasta kedua Liga Jepang. Namun, tak sekali pun Arhan mendapatkan menit bermain.

