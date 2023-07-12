Pasang Standar Tinggi dalam Seleksi Timnas Indonesia U-17, Ini Alasan PSSI

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan alasan dibalik penerapan standar tinggi dalam seleksi pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk keseriusan dari federasi dalam persiapan Piala Dunia U-17 2023.

PSSI mengadakan program bernama ‘Talenta Garuda’ untuk menjaring bakat-bakat pemain lokal. Seleksi ini berlangsung di 10 kota. Nantinya, sebanyak 22 pemain terbaik akan terpilih untuk masuk dalam skuad utama Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17.

Mengutip laman resmi PSSI, Rabu (12/7/2023), klasifikasi terbaik seperti mental, kemampuan otot, skill, kognitif, disiplin hingga postur tubuh akan menjadi syarat utama. Tentunya, seleksi ini harus dilakukan secara seksama.

“Mulai dari mental yang kuat, postur tubuh dengan tinggi 170-185 cm, kemampuan otot, skill, kognitif, disiplin, koordinasi prima hingga VO2max dengan nilai rata-rata 60-65,” tulis laman resmi PSSI, dikutip pada Rabu (12/7/2023).

Erick mengatakan standar tinggi yang diterapkan oleh PSSI merupakan hal yang wajar. Pasalnya, ini merupakan kali pertama Timnas Indonesia U-17 akan berlaga di kompetisi level internasional.

"Kami memang menerapkan passing grade yang tinggi. Ini tantangannya sebab bagaimanapun juga ini Piala Dunia FIFA pertama di Indonesia sehingga harus maksimal persiapan dan skuad Timmas U-17 kita,” ucap Erick.