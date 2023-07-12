Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pasang Standar Tinggi dalam Seleksi Timnas Indonesia U-17, Ini Alasan PSSI

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:12 WIB
Pasang Standar Tinggi dalam Seleksi Timnas Indonesia U-17, Ini Alasan PSSI
Timnas Indonesia U-17/Foto: PSSI
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir mengungkapkan alasan dibalik penerapan standar tinggi dalam seleksi pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk keseriusan dari federasi dalam persiapan Piala Dunia U-17 2023.

PSSI mengadakan program bernama ‘Talenta Garuda’ untuk menjaring bakat-bakat pemain lokal. Seleksi ini berlangsung di 10 kota. Nantinya, sebanyak 22 pemain terbaik akan terpilih untuk masuk dalam skuad utama Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17.

 Jokowi tinjau seleksi Timnas U-17

Mengutip laman resmi PSSI, Rabu (12/7/2023), klasifikasi terbaik seperti mental, kemampuan otot, skill, kognitif, disiplin hingga postur tubuh akan menjadi syarat utama. Tentunya, seleksi ini harus dilakukan secara seksama.

“Mulai dari mental yang kuat, postur tubuh dengan tinggi 170-185 cm, kemampuan otot, skill, kognitif, disiplin, koordinasi prima hingga VO2max dengan nilai rata-rata 60-65,” tulis laman resmi PSSI, dikutip pada Rabu (12/7/2023).

 BACA JUGA:

Erick mengatakan standar tinggi yang diterapkan oleh PSSI merupakan hal yang wajar. Pasalnya, ini merupakan kali pertama Timnas Indonesia U-17 akan berlaga di kompetisi level internasional.

"Kami memang menerapkan passing grade yang tinggi. Ini tantangannya sebab bagaimanapun juga ini Piala Dunia FIFA pertama di Indonesia sehingga harus maksimal persiapan dan skuad Timmas U-17 kita,” ucap Erick.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/11/1636861/hasil-dan-klasemen-liga-inggris-liverpool-terpuruk-usai-ditekuk-brentford-terlempar-dari-zona-liga-champions-ebo.webp
Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Liverpool Terpuruk usai Ditekuk Brentford, Terlempar dari Zona Liga Champions
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Jay Idzes Ungkap Kesamaan Sepak Bola Italia dan Indonesia, Suporter Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement