Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asisten Shin Tae-yong Ungkap Keinginan Melatih di Indonesia, Ini Alasannya

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:04 WIB
Asisten Shin Tae-yong Ungkap Keinginan Melatih di Indonesia, Ini Alasannya
Shin Tae-yong bersama Jeong Seok Seo (Foto: Instagram/jeongseokseo)
A
A
A

ASISTEN Shin Tae-yong Jeong Seok Seo mengungkap keinginan melatih di Indonesia. Namun, penerjemah Shin Tae-yong itu lebih suka melatih di usia dini karena pembinaan di Indonesia sejauh ini masih kurang.

Jeong Seok Seo selalu mengiri langkah Shin Tae-yong ketika melatih Timnas Indonesia. Sebab, dirinya merupakan penyambung lidah antara sang pelatih asal Korea Selatan kepada para pemain Timnas Indonesia sebagai penerjemah.

Jeong Seok Seo

Sebagai penerjemah, Jeong Seok Seo bisa belajar banyak dari Shin Tae-yong mengenai taktik-taktik sepakbola. Mungkin, dari sana, dia bisa meniti karier tersendiri sebagai pelatih.

Meski bekerja sebagai penerjemah, pria yang akrab disapa Jeje itu mengaku tertarik menjadi pelatih. Namun, bukan untuk pelatih di tim senior mana pun, melainkan untuk melatih anak-anak karena pembinaan sepakbola di Indonesia masih sangat kurang.

“Mungkin ada niat [melatih] tetapi untuk ngajar anak-anak ya. Karena pembinaan usia dini masih kurang di Indonesia, jadi saya sih ada ambisi sedikit,” kata Jeje dalam wawancara di kanal YouTube Tommy Desky.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179408/ketum_pssi_erick_thohir_jumpa_ultras_garuda_indonesia-d64n_large.jpg
Ketum PSSI Erick Thohir Jumpa Ultras Garuda, Bahas soal Pelatih Baru Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179173/pssi_bakal_belajar_dari_shin_tae_yong_dan_patrick_kluivert_saat_mencari_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru-BhSy_large.jpeg
Cari Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Bakal Belajar dari Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179171/pssi_punya_alasan_tersendiri_tak_mau_buru_buru_cari_pengganti_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-sOj7_large.jpeg
Alasan PSSI Tak Mau Buru-Buru Cari Pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179262/ramadhan_sananta-fxnl_large.jpg
Kisah Ramadhan Sananta yang Masih Belum Bisa Terima Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/50/1636957/fabio-wardley-juara-dunia-wbo-usai-menang-tko-atas-joseph-parker-selanjutnya-lawan-usyk-wlx.webp
Fabio Wardley Juara Dunia WBO usai Menang TKO atas Joseph Parker, Selanjutnya Lawan Usyk!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/bek_sassuolo_jay_idzes_foto_ig_at_jayidzes.jpg
Jay Idzes Ungkap Kesamaan Sepak Bola Italia dan Indonesia, Suporter Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement