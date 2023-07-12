Asisten Shin Tae-yong Ungkap Keinginan Melatih di Indonesia, Ini Alasannya

ASISTEN Shin Tae-yong Jeong Seok Seo mengungkap keinginan melatih di Indonesia. Namun, penerjemah Shin Tae-yong itu lebih suka melatih di usia dini karena pembinaan di Indonesia sejauh ini masih kurang.

Jeong Seok Seo selalu mengiri langkah Shin Tae-yong ketika melatih Timnas Indonesia. Sebab, dirinya merupakan penyambung lidah antara sang pelatih asal Korea Selatan kepada para pemain Timnas Indonesia sebagai penerjemah.

Sebagai penerjemah, Jeong Seok Seo bisa belajar banyak dari Shin Tae-yong mengenai taktik-taktik sepakbola. Mungkin, dari sana, dia bisa meniti karier tersendiri sebagai pelatih.

Meski bekerja sebagai penerjemah, pria yang akrab disapa Jeje itu mengaku tertarik menjadi pelatih. Namun, bukan untuk pelatih di tim senior mana pun, melainkan untuk melatih anak-anak karena pembinaan sepakbola di Indonesia masih sangat kurang.

“Mungkin ada niat [melatih] tetapi untuk ngajar anak-anak ya. Karena pembinaan usia dini masih kurang di Indonesia, jadi saya sih ada ambisi sedikit,” kata Jeje dalam wawancara di kanal YouTube Tommy Desky.