Country Director Pertegas Pernyataan Buro Happold Tak Ikut Desain JIS

COUNTRY Director pertegas pernyataan Buro Happold tak ikut desain Jakarta International Stadium (JIS). Hal itu dinyatakan oleh Puspita Galih Resi selaku Country Director Buro Happold for Indonesia.

Konsultan desain asal Inggris, Buro Happold, belakangan menjadi sorotan karena dsinyalir ikut dalam perancangan JIS. Namun demikian, perusahaan tersebut juga ikut menyoroti kekurangan dalam penerapan desain JIS.

Buro Happold mengklaim bahwa JIS dibangun tak sesuai panduan. Puspita menjelaskan, banyak salah tafsir dan spekulasi terhadap perusahaannya. Dia menegaskan, Buro Happold tak terlibat dalam mendesain rancangan awal JIS

“JIS telah menjadi subyek perhatian publik yang luar biasa dalam beberapa pekan terakhir. Baik Buro Happold dan saya pribadi telah menjadi fokus dari banyak minat media dan perilaku online yang tidak beralasan,” kata Puspita dilansir dari akun media sosial Linkedin pribadinya, Rabu (12/7/2023).

“Penting untuk mengklarifikasi salah tafsir dan spekulasi. Buro Happold tidak ditugaskan untuk merancang stadion dan saya tidak mendesain stadion. Juga, kami tidak terlibat dalam konstruksi berikutnya. Anda dapat membaca pernyataan lengkapnya di situs web Buro Happold,” sambungnya.

“Saya berharap ini memberikan kejelasan yang dibutuhkan,” tambah Puspita.

Buro Hapoold sendiri telah memberikan klarifikasinya sejak Seniin (10/7/2023) lalu. Dalam pernyataannya, Buro Happold mengklaim hanya terlibat dalam pedoman dan jasa konsultasi selama empat bulan di antara Desember 2018 hingga Maret 2019.