HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cari 22 Pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023, PSSI Gelar Program Talenta Garuda

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |15:16 WIB
Program Talenta Garuda PSSI dikunjungi Presiden Jokowi (Foto: MPI/Arif Budianto)
A
A
A

CARI 22 pemain Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023, PSSI gelar program Talenta Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menuturkan bahwa ni adalah salah satu cara untuk mencari bakat-bakat terbaik jelang Piala Dunia U-17 2023.

Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023, yang akan digelar 10 November hingga 2 Desember 2023. Oleh karena itu, Timnas Indonesia U-17 akan ikut tampil di ajang tersebut.

Bima Sakti

PSSI menunjuk Bima Sakti untuk bertanggung jawab menukangi Timnas Indonesia U-17. Seleksi ketat di berbagai kota pun akan dilaksanakan, dengan Bima Sakti sudah memanggil 34 nama untuk ikut seleksi.

Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melangsungkan program Talenta Garuda. Itu dimulai di Bandung, dengan adanya 187 pemain ikut dalam seleksi di Stadion Si Jalak Harupat, yang digelar pada Rabu (12/7/2023) ini.

"Tadi Presiden meminta lolos ke final. Itu target tertinggi. Karena itu, khusus mencari 22 pemain terbaik, kami menjalankan program Talenta Garuda sebagai seleksi pemain tim nasional Indonesia U-17,” kata Erick dikutip dari laman resmi PSSI, Rabu (12/7/2023).

“Program ini melibatkan 10 klub Liga 1 dari berbagai kota yang bertindak sebagai host seleksi dan juga direktur teknik PSSI, serta Asprov untuk mencari bakat-bakat terbaik yang tersebar di penjuru Indonesia," sambungnya.

