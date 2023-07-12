Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Presiden Jokowi Beri Dukungan Penuh kepada Erick Thohir untuk Rombak Manajemen PSSI

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |15:00 WIB
Presiden Jokowi Beri Dukungan Penuh kepada Erick Thohir untuk Rombak Manajemen PSSI
Presiden Jokowi ditemani Erick Thohir dalam seleksi Timnas Indonesia U-17 (Foto: MPI/Arif Budianto)
A
A
A

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) beri dukungan penuh kepada Erick Thohir untuk rombak manajemen PSSI. Hal ini demi kebaikan sepakbola Indonesia itu sendiri.

Presiden Jokowi meninjau seleksi Timnas Indonesia U-17 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, pada Rabu (12/7/2023). Seleksi ini dilakukan untuk skuad Timnas Indonesia U-17 yang tampil di Piala Dunia U-17 2023.

Presiden Jokowi

"Manajemen PSSI di bawah Pak Erick Thohir ini ada perubahan total, sehingga saya ingin lihat," kata Jokowi kepada wartawan.

Jokowi juga mengapresiasi penuh PSSI dalam mempersiapkan Timnas Indonesia U-17 jelang Piala Dunia U-17 2023. Hal itu bisa dilihat dari seleksi pemain Timnas Indonesia U-17, dengan Bandung menjadi kota pertama dari total 12 kota yang akan menjalani seleksi nantinya.

"Hari ini ada 187 pemain yang diseleksi. Nanti akan diambil yang terbaik. Proses ini yang saya harus apresiasi kepada PSSI," kata presiden.

Menurut dia, proses seperti ini memberikan kesempatan kepada anak muda Indonesia bisa ikut berpartisipasi di Piala Dunia U-17 2023. Mereka dengan leluasa ikut seleksi. Mereka yang terbaik yang akan menjadi wakil Indonesia.

Presiden Jokowi melakukan peninjauan seleksi pemain Timnas Indonesia U-17. Acara tersebut dilaksanakan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Rabu (12/7/2023).

Pantauan MNC Portal di lokasi, Presiden Jokowi datang sekitar pukul 09.25 WIB dan langsung mengecek venue bersama sejumlah pejabat lainnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir hadir bersamanya dan juga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menpora Dito Ariotedjo, Mensesneg Pramono Anung, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan lainnya.

