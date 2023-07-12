Pesan Berkelas Marselino Ferdinan Setelah Bikin KMSK Deinze Populer di Indonesia

PESAN berkelas Marselino Ferdinan setelah bikin KMSK Deinze populer di Indonesia akan diulas Okezone. Marselino Ferdinan baru saja melakukan live Instagram bersama rekan setimnya yang berasal dari Singapura, Ilhan Fandi.

Dalam live Instagram tersebut, Marselino Ferdinan dan Ilhan Fandi tidak menggunakan akun media sosial mereka masing-masing. Marselino Ferdinan dan Ilhan Fandi “membajak" akun Instagram KMSK Deinze, @kmskdeinze.

(Marselino Ferdinan dan Ilhan Fandi saat live Instagram. (Foto: Instagram/@kmskdeinze)

Saat Marselino Ferdinan dan Ilhan Fandi melakukan live Instagram, mayoritas pemirsanya berasal dari Indonesia. Alhasil, banyak pertanyaan yang dilontarkan pencinta sepakbola Indonesia kepada dua pemain muda tersebut.

Marselino Ferdinan dan Ilhan Fandi ditanya banyak hal, termasuk apakah sudah memiliki pacar atau tidak. Terlepas dari itu, Marselino Ferdinan mengumbar satu harapan dalam live Instagram tersebut.

Gelandang 18 tahun itu meminta netizen Indonesia untuk mendukung KMSK Deinze, bukan hanya mensupport dirinya semata. Marselino Ferdinan optimistis berkat dukungan dari pencinta sepakbola Indonesia, kualitas KMSK Deinze bakal terus membaik.

“Harus support semua, bukan Marselinonya saja,” kata Marselino Ferdinan dalam live Instagram yang dilakukan Selasa 11 Juli 2023 malam WIB.