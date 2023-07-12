Dibongkar Rekannya di KMSK Deinze, Marselino Ferdinan Disebut Tak Miliki Kekasih

DIBONGKAR rekannya di KMSK Deinze, Marselino Ferdinan disebut tak miliki kekasih. Hal itu diungkap oleh Ilhan Fandi dalam sebuah siaran langsung di akun Instagram KMSK Deinze.

Marselino dan Ilhan melakukan siaran langsung di akun Instagram @kmskdeinze. Kedua wonderkid asal Asia Tenggara itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen.

Dalam sebuah momen, netizen menanyakan apakah kedua pemain Asia Tenggara tersebut memiliki kekasih. Ilhan menjawab bahwa dirinya dan Marselino sama-sama tidak memiliki kekasih.

Setelah bertatap-tatapan dengan Marselino dan tertawa sejenak, Ilhan mengatakan: “Tidak, kami tidak memiliki kekasih.” Keduanya kemudian beralih kepada pertanyaan sebelumnya.

Sebagai catatan, Marselino Ferdinan merupakan pemain Timnas Indonesia yang berkarier di klub kasta kedua Liga Belgia, KMSK Deinze. Dia telah membela klub tersebut sejak Februari 2023 lalu.