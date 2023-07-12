Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mengapa Media Malaysia Sebut David da Silva sebagai Striker Beracun?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |14:09 WIB
Mengapa Media Malaysia Sebut David da Silva sebagai Striker Beracun?
Media Malaysia sebut David da Silva striker beracun/Foto: Instagram
A
A
A

MENGAPA media Malaysia sebut David da Silva sebagai striker beracun menarik untuk dibahas. Penampilan penyerang asal Brasil bersama Persib Bandung kini tengah menjadi sorotan.

Meski klub asuhan Luis Milla belum menunjukan taringnya di Liga 1 2023/2024, namun sosok David da Silva berhasil mencuri perhatian para pengamat sepak bola. Bahkan penampilan apiknya di beberapa laga awal Persib di musim ini menuai sorotan media asing.

 david da silva

Media Malaysia bahkan sebut David da Silva sebagai striker beracun dalam salah satu artikelnya.

David da Silva diketahui masih menjadi langganan Luis Milla untuk merumput bersama Maung Bandung dalam dua laga awal di musim ini. Pemain 33 tahun itu bahkan sudah menyarangkan satu gol ke gawang Madura United dan Arema FC.

 BACA JUGA:

Karena penampilan apik di awal musim itulah Makan Bola, salah satu media asal Negeri Jiran, menyoroti performa David da Silva dengan menjulukinya sebagai pemain beracun.

“Mantan striker Terengganu FC, David Da Silva terus memperkuat posisinya sebagai striker beracun di Liga 1 Indonesia,” demikian judul yang ditulis Makan Bola dalam salah satu artikelnya, Senin (10/7/2023).

Seperti yang diketahui, David da Silva memang bukan sosok asing bagi masyarakat Malaysia. Pasalnya, David da Silva pernah bermain dengan Terengganu FC pada 2021 lalu.

Halaman:
1 2
      
