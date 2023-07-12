Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Claudia Scheunemann, Pesepakbola Cantik yang Jadi Andalan Timnas Putri Indonesia U-19 dengan Porsi Latihan Ekstra

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:46 WIB
Pemain Timnas Putri Indonesia U-19, Claudia Scheunemann. (Foto: PSSI)
KISAH Claudia Scheunemann, pesepakbola cantik yang jadi andalan Timnas Putri Indonesia U-19 dengan porsi latihan ekstra menarik untuk diulas.

Nama Claudia Scheunemann mendadak menjadi perbincangan hangat para pecinta sepakbola tanah air. Hal ini karena dirinya menjadi salah satu pemain yang paling bersinar bersama Timnas Putri Indonesia di ajang Piala AFF U-19 2023.

Sebagaimana telah diketahui, Timnas Putri Indonesia U-19 berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan babak fase grup dengan kemenangan. Bergabung di Grup A, Garuda Pertiwi -julukan Timnas Putri Indonesia- sukses menggilas Timor Leste dengan skor telak 7-0.

Kemudian pada pertandingan kedua, Indonesia berhasil mengalahkan Laos dengan skor 4-1. Dan pada pertandingan terakhir Claudia dan kolega menggasak Kamboja dengan skor 5-0.

Hebatnya lagi, dari 16 gol yang dicetak oleh Timnas Putri Indonesia, empat gol diantaranya dicetak oleh Claudia. Keempat gol ini masing-masing dicetak ke gawang Timor Leste sejumlah 1 gol, Laos dua gol, dan Kamboja satu gol.

Claudia Scheunemann

Berkat torehan ini, Claudia Scheunemann kini menjadi top skor bagi Timnas Putri Indonesia U-19.

Namun usut punya usut, perjalanan Claudia Scheunemann hingga mampu tampil bersama Timnas Putri Indonesia di Piala AFF U-19 Women's Championship 2023 sendiri tidaklah mudah.

Ada banyak hal yang Claudia korbankan. Bahkan diketahui, di usianya yang baru 14 tahun itu, Claudia sampai harus mengorbankan waktu bermainnya agar bisa latihan ekstra.

