HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI-nya Vietnam Tunjuk Pelatih Baru untuk Timnas Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2023, Jadi Rival Shin Tae-yong!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:18 WIB
PSSI-nya Vietnam Tunjuk Pelatih Baru untuk Timnas Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2023, Jadi Rival Shin Tae-yong!
VFF tunjuk Hoang Ahn Tuan sebagai pelatih Timnas Vietnam U-23. (Foto: Laman resmi VFF)
A
A
A

PSSI-nya alias Federasi Sepakbola Vietnam (VFF) tunjuk pelatih baru untuk Timnas Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2023. Pelatih anyar The Golden Star Warriors -julukan Vietnam U-23- yang dimaksud adalah Hoang Anh Tuan, sosok yang akan menjadi rival pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong!

Menurut laporan dari media Vietnam yakni Thanhnein, VFF telah menunjuk Hoang Anh Tuan untuk menangani Timnas Vietnam U-23 di Piala AFF U-23 2023. Sebelumnya, Hoang Anh Tuan menjabat sebagai pelatih Timnas Vietnam U-17 dan U-20.

"Banyak pemain dari pelatih Hoang Anh Tuan yang kini menjadi andalan di skuad Vietnam (U-20). Itu sebabnya VFF menaruh kepercayaan kepadanya memimpin skuad ini," ungkap Wakil Presiden VFF, Tran Anh Tu, dikutip dari Thanhnein, Rabu (12/7/2023).

"Semoga dia bisa terus mendapatkan dukungan dari semua orang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan," tambahnya.

Hoang Ahn Tuan

Namun, VFF tetap memercayakan sosok Philippe Troussier untuk menukangi Timnas Vietnam U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23. Terlepas dari hal itu, Hoang Anh Tuan yang akan menjadi rival Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023 yang akan digelar di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
      
