HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Selesai Direnovasi, Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan Stadion Si Jalak Harupat untuk Piala Dunia U-17 2023

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:17 WIB
Selesai Direnovasi, Presiden Jokowi Tinjau Kesiapan Stadion Si Jalak Harupat untuk Piala Dunia U-17 2023
Jokowi tinjau kesiapan Stadion Si Jalak Harupat untuk Piala Dunia U-17 2023/Foto: Arif Budianto
A
A
A

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung Stadion Si Jalak Harupat yang telah selesai direnovasi oleh Kementerian PUPR di Kabupaten, Bandung, Rabu (12/7/2023). Presiden mengecek kondisi stadion untuk kesiapan Piala Dunia U-17 2023.

Menurut Jokowi, proses renovasi yang mencakup perbaikan kursi, rumput, lampu, toilet, tempat ganti pakaian, akses keluar masuk stadion, dan fasilitas lainnya telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

 Jokowi tinjau seleksi Timnas U-17

"Saya senang proses renovasi berakhir. Tapi nanti ini akan dicek lagi oleh FIFA untuk yang U-17. Karena kemarin untuk U-20," jelas Joko Widodo.

Meskipun stadion-stadion tersebut sudah direnovasi dan telah memenuhi standar untuk turnamen U-20, namun perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut untuk turnamen U-17. Nantinya, FIFA yang akan menemukan layaknya tidaknya dipakai Piala Dunia U-17.

 BACA JUGA:

"Yang layak tidaknya stadion-stadion ini dipakai adalah FIFA, bukan tugas presiden. Tugas kita adalah memperbaiki dan merenovasi, sedangkan penilaian akan dilakukan oleh FIFA," kata Presiden Joko Widodo.

Halaman:
1 2
      
