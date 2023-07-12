Menu Makanan Marselino Ferdinan, Pemain Asing Persita Tangerang dan Personel Madura United Jadi Perbandingan

SOAL menu makanan Marselino Ferdinan, pemain asing Persita Tangerang dan personel Madura United jadi perbandingan. Sekadar diketahui, menu makanan yang disantap Marselino Ferdinan di KMSK Deinze, klub kasta kedua Liga Belgia belakangan ini jadi sorotan.

Pasalnya, makanan gelandang serang Timnas Indonesia itu di Belgia dianggap berbeda dengan makanan yang biasa dimakan oleh sebagian pesepakbola di Indonesia. Makanan wonderkid 18 tahun itu berisi sayuran dan lainnya yang mengandung gizi lebih baik tanpa ada nasi.

Akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, @garudafansbook, langsung membandingkan menu makanan Marselino Ferdinan dengan pemain-pemain di Indonesia. Dalam unggahannya, akun tersebut menyindir pesepakbola Liga 1 2023-2024 yang tidak kenyang jika makan tanpa nasi.

"Ini adalah menu makan siang Marselino Ferdinand di timnya KMSK Deinze di Belgia hari ini. Pemain Liga Wakanda (Indonesia) Be Like: "Emang kenyang?"' tulis keterangan unggahan akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, @garudafansbook, dikutip Rabu (12/7/2023).

BACA JUGA:

Lebih jauh, @garudafansbook membandingkan menu makanan pemain asing Persita Tangerang dan personel Madura United. Akun tersebut mengunggah menu makanan dari pemain asing Persita Tangerang asal Filipina, Christian Rontini (24) yang diabadikan di laman instagram miliknya.

Di mana, Christian Rontini menyantap makanan seperti sosis dibalut sayuran, kentang, telor, hingga roti, hingga pisang. Akun @garudafansbook menyebut ukuran pemain Filipina, menu makan Christian Rontini patut dicontoh oleh pemain-pemain Indonesia.

Sebaliknya, @garudafansbook membandingkan menu makanan personel Madura United. Bukan sayuran, Madura United justru menampilkan jamuan makan malam di Restoran Padang yang notabene kurang bagus untuk dikonsumsi bagi atlet sepakbola.