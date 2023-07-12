Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menu Makanan Marselino Ferdinan, Pemain Asing Persita Tangerang dan Personel Madura United Jadi Perbandingan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |12:06 WIB
Menu Makanan Marselino Ferdinan, Pemain Asing Persita Tangerang dan Personel Madura United Jadi Perbandingan
Menu makanan Marselino Ferdinan jadi sorotan/Foto: Istimewa
A
A
A

SOAL menu makanan Marselino Ferdinan, pemain asing Persita Tangerang dan personel Madura United jadi perbandingan. Sekadar diketahui, menu makanan yang disantap Marselino Ferdinan di KMSK Deinze, klub kasta kedua Liga Belgia belakangan ini jadi sorotan.

Pasalnya, makanan gelandang serang Timnas Indonesia itu di Belgia dianggap berbeda dengan makanan yang biasa dimakan oleh sebagian pesepakbola di Indonesia. Makanan wonderkid 18 tahun itu berisi sayuran dan lainnya yang mengandung gizi lebih baik tanpa ada nasi.

 makanan maselino ferdinan

Akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, @garudafansbook, langsung membandingkan menu makanan Marselino Ferdinan dengan pemain-pemain di Indonesia. Dalam unggahannya, akun tersebut menyindir pesepakbola Liga 1 2023-2024 yang tidak kenyang jika makan tanpa nasi.

"Ini adalah menu makan siang Marselino Ferdinand di timnya KMSK Deinze di Belgia hari ini. Pemain Liga Wakanda (Indonesia) Be Like: "Emang kenyang?"' tulis keterangan unggahan akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, @garudafansbook, dikutip Rabu (12/7/2023).

 BACA JUGA:

Lebih jauh, @garudafansbook membandingkan menu makanan pemain asing Persita Tangerang dan personel Madura United. Akun tersebut mengunggah menu makanan dari pemain asing Persita Tangerang asal Filipina, Christian Rontini (24) yang diabadikan di laman instagram miliknya.

Di mana, Christian Rontini menyantap makanan seperti sosis dibalut sayuran, kentang, telor, hingga roti, hingga pisang. Akun @garudafansbook menyebut ukuran pemain Filipina, menu makan Christian Rontini patut dicontoh oleh pemain-pemain Indonesia.

Sebaliknya, @garudafansbook membandingkan menu makanan personel Madura United. Bukan sayuran, Madura United justru menampilkan jamuan makan malam di Restoran Padang yang notabene kurang bagus untuk dikonsumsi bagi atlet sepakbola.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179357/turnamen_usia_dini_diharapkan_jadi_pencetak_bibit_bibit_pesepakbola_generasi_emas-D7dp_large.jpeg
Buka Turnamen Usia Dini, Gubernur Papua: Momen Lahirkan Generasi Emas Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179141/marselino_ferdinan_berpotensi_mencetak_gol_di_laga_as_trencin_vs_kfc_komarnodi_astrencin-jmSZ_large.jpg
Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga AS Trencin vs KFC Komarno di Liga Slovakia 2025-2026 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/11/1636845/dirtek-alexander-zwiers-ungkap-kriteria-pelatih-baru-timnas-indonesia-epw.webp
Dirtek Alexander Zwiers Ungkap Kriteria Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/pelatih_liverpool_arne_slot.jpg
Liverpool Kalah Lagi, Arne Slot Ungkap Masalah Utama dalam Tim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement