PPKGBK Dukung Renovasi JIS, Agar Jadi Alternatif saat SUGBK Tidak Bisa Digunakan

DIREKTUR Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK), Rakhmadi Afif Kusumo mendukung penuh rencana renovasi Jakarta International Stadium (JIS). Hal itu agar JIS dapat menjadi alternatif pertandingan sepakbola saat Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK) tidak bisa digunakan.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memang akan segera merenovasi JIS. Itu agar stadion bisa menjadi salah satu pilihan untuk Piala Dunia U-17 2023.

Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan selagi renovasi JIS untuk kebaikan sepak bola Indonesia pastinya mendukung penuh. Hal itu agar keberadaan stadion itu bisa dimaksimalkan untuk berbagai ajang.

"Kami ingin sekali dukung sampai JIS benar-benar bisa dipakai," kata Rakhmadi Afif Kusumo di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Pria berusia 35 tahun itu mengatakan Jakarta sebagai ibu kota negara memang seharusnya punya banyak stadion. Itu agar berbagai kegiatan bisa terfasilitasi dengan banyaknya tempat-tempat yang dapat menampung penonton dalam jumlah besar.