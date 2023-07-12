Al Nassr Dihukum FIFA Tak Boleh Daftarkan Pemain Baru, Cristiano Ronaldo Gagal Main Bareng Marcelo Brozovic?

Al Nassr dihukum FIFA tak boleh mendaftarkan pemain baru. (Foto: Instagram/@alnassr)

JURNALIS Inggris, Ben Jacobs, mengabarkan Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) memberi hukuman kepada Al Nassr, yakni melarang klub asal Arab Saudi itu untuk mendaftarkan pemain baru. Ben Jacobs menyebut hal ini imbas dari Al Nassr yang tak membayarkan hutang bonus kepada Leicester City saat mendatangkan Ahmed Musa.

Pada musim panas 2018, Al Nassr mendatangkan Ahmed Musa dari Leicester City senilai 16 juta euro atau sekira Rp266,6 miliar. Dalam transfer tersebut diatur bahwa Al Nassr harus membayarkan 460 ribu euro atau setara Rp7,66 miliar kepada Leicester City jika Ahmed Musa tampil gemilang.

(Ahmed Musa, pemain Timnas Nigeria yang diboyong Al Nassr dari Leicester City)

Ahmed Musa ternyata tampil gemilang dengan koleksi 11 gol dan 14 assist dari 60 penampilan, sehingga Al Nassr harus membayarkan kewajiban tersebut. Sayangnya, Al Nassr tidak melakukannya dan hukuman FIFA pun datang.

“Al-Nassr dilarang FIFA untuk mendaftarkan pemain baru karena gagal membayar utang kepada Leicester sebagai bagian dari kesepakatan Ahmed Musa,” tulis Ben Jacobs di akun Twitter-nya, @JacobsBen.

Jika hukuman di atas jadi dijatuhkan, pelatih anyar Al Nassr Luis Castro praktis kelimpungan. Sebab, pada bursa transfer musim panas 2023, manajemen Al Nassr cukup aktif mendatangkan pemain.

Pemain top yang didatangkan manajemen Al Nassr adalah Marcelo Brozovic dari Inter Milan. Selain itu, Al Nassr juga masih berupaya mendatangkan sejumlah pemain demi menyaingi Al Hilal, Al Ittihad dan Al Ahli yang tak kalah jorjorannya.