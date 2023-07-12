Dikecewakan Tokyo Verdy, Pratama Arhan Gabung Persija Jakarta Jelang Penutupan Bursa Transfer Liga 1 2023-2024?

DIKECEWAKAN Tokyo Verdy, Pratama Arhan gabung Persija Jakarta jelang penutupan bursa transfer Liga 1 2023-2024? Dalam hal ini, bek kiri Timnas Indonesia itu dikecewakan Tokyo Verdy karena sangat jarang mendapat kesempatan bermain di kompetisi resmi.

Padahal, Pratama Arhan sudah berseragam klub kasta kedua Liga Jepang itu sudah setahun lebih. Pemain 21 tahun ini telah bergabung dengan Tokyo Verdy tepatnya sejak Maret 2022 lalu usai berpisah dengan PSIS Semarang.

Kendati telah lama di Jepang, Pratama Arhan baru melakoni dua pertandingan resmi bersama Tokyo Verdy. Dia menjalani debutnya saat Tokyo Verdy bertamu ke markas Tochigi SC, Kanseki Stadium, Tochigi, di Liga 2 Jepang 2022 pada Rabu 6 Juli 2022.

Penampilan keduanya, Pratama Arhan bermain untuk Tokyo Verdy di musim 2023 dengan catatan 90 menit. Tepatnya saat Tokyo Verdy mengalahkan Thespakusatsu Gunma dengan skor 2-1 di Emperors Cup alias Piala Kaisar 2023 pada Rabu (7/6/2023).

Pada laga tersebut, eks pemain PSIS Semarang itu turut menyumbang satu assist untuk kemenangan Tokyo Verdy lewat lemparan roket mautnya. Bek kiri Timnas Indonesia itu melepaskan lemparan jarak jauh mematikan yang tak bisa dihalau dengan baik oleh bek lawan sehingga menjadi gol bunuh diri.

Namun setelah laga tersebut, Pratama Arhan belum diberi kesempatan lagi untuk bermain oleh pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Jofuku. Dia lebih mempercayakan sektor bek kiri kepada Daiki Fukazawa, pemain 24 tahun yang selalu menjadi fullback kiri andalan klub Liga 2 Jepang itu.