Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dikecewakan Tokyo Verdy, Pratama Arhan Gabung Persija Jakarta Jelang Penutupan Bursa Transfer Liga 1 2023-2024?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |09:32 WIB
Dikecewakan Tokyo Verdy, Pratama Arhan Gabung Persija Jakarta Jelang Penutupan Bursa Transfer Liga 1 2023-2024?
Pratama Arhan saat di sesi latihan Tokyo Verdy. (Foto: Instagram/tokyo_verdy)
A
A
A

DIKECEWAKAN Tokyo Verdy, Pratama Arhan gabung Persija Jakarta jelang penutupan bursa transfer Liga 1 2023-2024? Dalam hal ini, bek kiri Timnas Indonesia itu dikecewakan Tokyo Verdy karena sangat jarang mendapat kesempatan bermain di kompetisi resmi.

Padahal, Pratama Arhan sudah berseragam klub kasta kedua Liga Jepang itu sudah setahun lebih. Pemain 21 tahun ini telah bergabung dengan Tokyo Verdy tepatnya sejak Maret 2022 lalu usai berpisah dengan PSIS Semarang.

Kendati telah lama di Jepang, Pratama Arhan baru melakoni dua pertandingan resmi bersama Tokyo Verdy. Dia menjalani debutnya saat Tokyo Verdy bertamu ke markas Tochigi SC, Kanseki Stadium, Tochigi, di Liga 2 Jepang 2022 pada Rabu 6 Juli 2022.

Penampilan keduanya, Pratama Arhan bermain untuk Tokyo Verdy di musim 2023 dengan catatan 90 menit. Tepatnya saat Tokyo Verdy mengalahkan Thespakusatsu Gunma dengan skor 2-1 di Emperors Cup alias Piala Kaisar 2023 pada Rabu (7/6/2023).

Pratama Arhan

Pada laga tersebut, eks pemain PSIS Semarang itu turut menyumbang satu assist untuk kemenangan Tokyo Verdy lewat lemparan roket mautnya. Bek kiri Timnas Indonesia itu melepaskan lemparan jarak jauh mematikan yang tak bisa dihalau dengan baik oleh bek lawan sehingga menjadi gol bunuh diri.

Namun setelah laga tersebut, Pratama Arhan belum diberi kesempatan lagi untuk bermain oleh pelatih Tokyo Verdy, Hiroshi Jofuku. Dia lebih mempercayakan sektor bek kiri kepada Daiki Fukazawa, pemain 24 tahun yang selalu menjadi fullback kiri andalan klub Liga 2 Jepang itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179141/marselino_ferdinan_berpotensi_mencetak_gol_di_laga_as_trencin_vs_kfc_komarnodi_astrencin-jmSZ_large.jpg
Marselino Ferdinan Cetak Gol di Laga AS Trencin vs KFC Komarno di Liga Slovakia 2025-2026 Malam Ini?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/11/1636861/hasil-dan-klasemen-liga-inggris-liverpool-terpuruk-usai-ditekuk-brentford-terlempar-dari-zona-liga-champions-ebo.webp
Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Liverpool Terpuruk usai Ditekuk Brentford, Terlempar dari Zona Liga Champions
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/gelandang_napoli_kevin_de_bruyne.jpg
Hasil Lengkap Liga Italia Semalam: Napoli Hajar Inter Milan, De Bruyne Cedera usai Bikin Gol
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement