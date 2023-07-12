Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Mengejutkan Shin Tae-yong saat Disapa Pemain Timnas Indonesia U-17 Menggunakan Bahasa Korea

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |09:04 WIB
Respons Mengejutkan Shin Tae-yong saat Disapa Pemain Timnas Indonesia U-17 Menggunakan Bahasa Korea
Shin Tae-yong memberikan reaksi mengejutkan saat disapa pemain Timnas Indonesia U-17 menggunakan bahasa Korea. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

RESPONS mengejutkan Shin Tae-yong saat disapa pemain Timnas Indonesia U-17 menggunakan bahasa Korea akan diulas Okezone. Medio Mei 2023, PSSI bekerja sama dengan salah satu bank pelat merah untuk mengadakan coach clinic.

Bank tersebut mengundang sejumlah pesepakbola legenda top dunia untuk memberikan pelatihan kepada pemain-pemain yang berusia di bawah 17 tahun. Tidak tanggung-tanggung, pemain-pemain legenda yang datang masuk kategori kelas satu, yakni Juan Sebastian Veron, Roberto Carlos, Giorgos Karagounis, Marco Materazzi dan Eric Abidal.

Eric Abidal

(Eric Abidal, salah satu legenda yang memberikan coaching clinic di Indonesia)

Tak cuma memberikan pelatihan, nama-nama di atas juga memberikan motivasi kepada para pemain calon Timnas Indonesia U-17. Roberto Carlos dan kawan-kawan menceritakan perjuangan mereka hingga muncul sebagai pesepakbola top dunia.

Dalam sesi motivasi itu, pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti diberi kesempatan memperkenalkan para pemainnya kepada Marco Materazzi dan kawan-kawan. Momen unik muncul ketika Bima Sakti memperkenalkan salah satu pemainnya yang berdarah Korea Selatan, Ji Da-bin.

Tahu di tribun stadion juga hadir pelatih Timnas Indonesia yang berasal dari Korea Selatan, Shin Tae-yong, Bima Sakti meminta Ji Da-bin menyapa STY –sapaan akrab Shin Tae-yong. “Annyeonghaseyo,” kata Ji Da-bin kepada Shin Tae-yong.

Satu kata yang dilepaskan Ji Da-bin pun mengundang gelak tawa dan tepuk tangan para penonton yang hadir di stadion. Setelah itu, Ji Da-bin langsung menyampaikan bahasa Korea tambahan yang berarti di bawah ini:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/51/3179318/jadwal_timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_pantai_gading_u_17_jelang_piala_dunia_u_17_2025_albirroja-j60f_large.jpg
Malam Hari! Ini Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Pantai Gading U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179282/timnas_paraguay_u_17_menang_2_1_atas_timnas_indonesia_u_17_albirroja-1CTB_large.jpg
Foto-Foto Timnas Indonesia U-17 Kalah Dramatis dari Timnas Paraguay U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179270/timnas_indonesia_u_17_kalah_1_2_dari_paraguay_u_17_dalam_laga_uji_coba_jelang_piala_dunia_u_17_2025_pssi-TUx5_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Sempat Unggul 1-0 atas Paraguay U-17 Sebelum Kena Comeback di Ujung Laga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179264/hasil_timnas_indonesia_u_17_vs_timnas_paraguay_u_17_pssi-GNEe_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Paraguay U-17 Jelang Piala Dunia U-17 2025: Sempat Unggul, Garuda Asia Tumbang 1-2!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636685/hasil-liga-futsal-profesional-halus-fc-kalah-dari-cosmo-jne-dengan-skor-38-gxg.webp
Hasil Liga Futsal Profesional: Halus FC Kalah dari Cosmo JNE dengan Skor 3-8
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/gelandang_napoli_kevin_de_bruyne.jpg
Hasil Lengkap Liga Italia Semalam: Napoli Hajar Inter Milan, De Bruyne Cedera usai Bikin Gol
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement