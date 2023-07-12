Respons Mengejutkan Shin Tae-yong saat Disapa Pemain Timnas Indonesia U-17 Menggunakan Bahasa Korea

Shin Tae-yong memberikan reaksi mengejutkan saat disapa pemain Timnas Indonesia U-17 menggunakan bahasa Korea. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

RESPONS mengejutkan Shin Tae-yong saat disapa pemain Timnas Indonesia U-17 menggunakan bahasa Korea akan diulas Okezone. Medio Mei 2023, PSSI bekerja sama dengan salah satu bank pelat merah untuk mengadakan coach clinic.

Bank tersebut mengundang sejumlah pesepakbola legenda top dunia untuk memberikan pelatihan kepada pemain-pemain yang berusia di bawah 17 tahun. Tidak tanggung-tanggung, pemain-pemain legenda yang datang masuk kategori kelas satu, yakni Juan Sebastian Veron, Roberto Carlos, Giorgos Karagounis, Marco Materazzi dan Eric Abidal.

(Eric Abidal, salah satu legenda yang memberikan coaching clinic di Indonesia)

Tak cuma memberikan pelatihan, nama-nama di atas juga memberikan motivasi kepada para pemain calon Timnas Indonesia U-17. Roberto Carlos dan kawan-kawan menceritakan perjuangan mereka hingga muncul sebagai pesepakbola top dunia.

Dalam sesi motivasi itu, pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti diberi kesempatan memperkenalkan para pemainnya kepada Marco Materazzi dan kawan-kawan. Momen unik muncul ketika Bima Sakti memperkenalkan salah satu pemainnya yang berdarah Korea Selatan, Ji Da-bin.

Tahu di tribun stadion juga hadir pelatih Timnas Indonesia yang berasal dari Korea Selatan, Shin Tae-yong, Bima Sakti meminta Ji Da-bin menyapa STY –sapaan akrab Shin Tae-yong. “Annyeonghaseyo,” kata Ji Da-bin kepada Shin Tae-yong.

Satu kata yang dilepaskan Ji Da-bin pun mengundang gelak tawa dan tepuk tangan para penonton yang hadir di stadion. Setelah itu, Ji Da-bin langsung menyampaikan bahasa Korea tambahan yang berarti di bawah ini: