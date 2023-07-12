Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rafael Struick Tampil, ADO Den Haag Bantai Laakwartier 7-0 di Laga Uji Coba Pramusim 2023-2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |08:28 WIB
Rafael Struick Tampil, ADO Den Haag Bantai Laakwartier 7-0 di Laga Uji Coba Pramusim 2023-2024
Pemain ADO Den Haag, Rafael Struick. (Foto: Instagram/rafaelstruick)
A
A
A

RAFAEL Struick tampil, ADO Den Haag bantai Laakkwartier 7-0 di laga uji coba pramusim 2023-2024. Pertandingan klub Rafael Struick vs Laakkwartier ini berlangsung pada Selasa, 11 Juli 2023 malam waktu setempat.

Menurut laporan akun Instagram @futboll.indonesia, Rafael Struick dimainkan selama 45 menit pada laga tersebut. Gol-gol kemenangan ADO Den Haag dicetak oleh Sellouki, Velland (2 gol), Shahai, Klas, Belarbi, dan Komljenovic.

Meski tidak mencetak gol, Rafael Struick berkontribusi dalam kemenangan ADO Den Haag atas Laakkwartier. Lantas, akankah winger Timnas Indonesia itu kembali masuk skuad utama ADO den Haag di laga selanjutnya?

Pada pertandingan pramusim berikutnya, ADO Den Haag bakal menjamu Dender (15/72023), lalu melawat ke markas Beveren (22/7/2023), dan menjamu Sparta (1/82023). Rangkaian uji coba pra-musim ini dilakukan ADO Den Haag untuk menghadapi Eerste Divisie 2023-2024.

Rafael Struick

Sebelumnya, Rafael Struick diikutsertakan pelatih ADO Den Haag, Darije Kalezic, untuk berlatih bersama skuad utama sejak Senin, 3 Juli 2023. Pemain 20 tahun itu pun menjalani sesi latihan bersama dengan cukup baik.

