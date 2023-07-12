Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Claudia Scheunemann Jelang Laga Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di Semifinal Piala AFF U-19 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |07:13 WIB
Pesan Claudia Scheunemann Jelang Laga Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di Semifinal Piala AFF U-19 2023
Pemain Timnas Putri Indonesia U-19, Claudia Scheunemann. (Foto: PSSI)
PESAN Claudia Scheunemann jelang laga Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di semifinal Piala AFF U-19 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, Claudia sempat mengirimkan pesan kepada rekan setimnya jelang melawan Thailand di Stadion Jakabaring, Palembang, Indonesia, pada Kamis 13 Juli 2023 pukul 19.30 WIB nanti.

Pesan tersebut untuk mengingatkan kepada rekan setim Claudia agar tetap bermain bagus seperti yang sudah mereka lakukan di tiga laga fase grup. Namun, putri dari Timo Scheunemann itu mengingatkan agar dapat bermain lebih tenang lagi.

Apalagi lawan yang mereka hadapi kali ini amatlah kuat, yakni Thailand. Untuk itu, Claudia berharap kerja sama Timnas Putri Indonesia U-19 bisa lebih baik dan dapat mengontrol emosi.

“Sejauh ini, permainan kami cukup bagus. Tetapi, mainnya harus lebih tenang lagi. Jangan emosi. Kerja samanya harus lebih baik lagi,” ujar Claudia, mengutip dari akun youtube PSSI, Rabu (12/7/2023).

Claudia Scheunemann saat membela Timnas Putri Indonesia U-19

Apa yang dikatakan Claudia bahwa Timnas Putri Indonesia U-19 bermain baik memang benar adanya. Sebab Garuda Pertiwi lolos ke final dengan status juara Grup A dan selalu meraih kemenangan.

Tepatnya Timnas Putri Indonesia U-19 menang 7-0 atas Timor Leste, lalu berhasil menghajar Laos 4-1, dan melibas Kamboja 5-0. Dengan permainan apik itu, pasukan Rudy Eka Priyambada pun sejatinya cukup dijagokan untuk dapat memberikan perlawanan saat jumpa Thailand.

