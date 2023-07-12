Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tiba di Amerika Serikat, Lionel Messi Siap Selamatkan Inter Miami

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |06:46 WIB
Lionel Messi segera diperkenalkan sebagai pemain Inter Miami. (Foto: Reuters)
FLORIDA – Kapten Tim Nasional (Timnas) Argentina, Lionel Messi, dikabarkan sudah tiba di Florida, Amerika Serikat jelang rencana perkenalan sebagai pemain Inter Miami pada 16 Juli 2023. Messi pun mengaku siap membantu dan menyelamatkan Inter Miami dari keterpurukan.

Menurut laporan dari ESPN, Messi sudah tiba di Bandara Fort Lauderdale, Florida pada Selasa 11 Juli 2023 waktu setempat. Ia yang sudah menikmati liburan pun hadir di Amerika Serikat bersama sang istri, Antonela Roccuzzo dan ketiga putranya.

Nantinya, Messi akan diperkenalkan di markas Inter Miami DRV PNK Stadium. Kehadiran Messi jelas sangat dinantikan pendukung tim berjuluk The Herons tersebut.

Bagaimana tidak, keajaiban memang dibutuhkan Inter Miami yang saat ini tengah terjerembab di dasar klasemen Wilayah Timur Liga Amerika Serikat atau MLS 2023. Dari 21 laga, Inter Miami hanya mampu memetik lima kemenangan saja.

Sisanya berakhir dengan tiga imbang dan 13 kekalahan. Total Inter Miami pun baru mengoleksi 18 poin saja.

Jadi, PR utama Messi ketika baru bergabung dengan Inter Miami adalah memperbaiki posisi tim yang dimiliki David Beckham tersebut. Mendapatkan tantangan seperti, La Pulga –julukan Messi– tidak takut.

