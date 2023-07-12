Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ngotot Bertahan di PSG dan Tak Mau Perpanjang Kontrak, Kylian Mbappe Bakal Dihukum Jadi Penghangat Bangku Cadangan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |06:23 WIB
Ngotot Bertahan di PSG dan Tak Mau Perpanjang Kontrak, Kylian Mbappe Bakal Dihukum Jadi Penghangat Bangku Cadangan
Kylian Mbappe memilih bertahan di PSG tapi enggan untuk memperpanjang kontraknya. (Foto: Reuters)
PARIS - Keputusan Kylian Mbappe tak ingin perpanjang kontrak tapi tetap mau bertahan di Paris Saint-Germain (PSG) hingga kontraknya habis disebut-sebut membuat manajemen klub merasa geram. Karena itu, ada kemungkinan PSG justru menghukum PSG dengan menjadikannya penghangat bangku cadangan di sepanjang musim 2023-2024.

Untuk yang belum tahu, kontrak Mbappe bersama PSG bakal berakhir di pengujung Juni 2024. Beberapa waktu lalu, terkuak kabar bahwa bintang Prancis itu tak akan memperpanjang kontraknya dan akan pergi secara cuma-cuma setelah kontraknya berakhir nanti.

PSG yang mengetahui hal tersebut pun saat ini tengah berusaha untuk memperpanjang Mbappe atau menjualnya pada bursa transfer saat ini. Tingginya harga untuk sang bintang membuat beberapa klub cukup kesulitan untuk menebus biaya yang diminta PSG.

Atas hal itu, PSG kemungkinan akan membuat Mbappe hanya duduk di bangku cadangan pada musim depan hingga kontraknya berakhir. Penyerang 24 tahun itu pun dikabarkan tak keberatan jika memang nantinya keputusan itu diambil.

Kylian Mbappe

"Mbappe akan tetap di PSG musim depan. Meskipun mereka (petinggi PSG) mengambil keputusan untuk membuatnya duduk di bangku cadangan, dirinya akan tetap di PSG," ujar Jurnalis RMC, Daniel Riolo dilansir dari Sportsmole, Rabu (12/7/2023).

"Dia siap untuk menerima situasi tersebut," lanjutnya.

PSG Bursa Transfer Kylian Mbappe
