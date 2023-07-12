Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023, Begini Respons Berkelas Shin Tae-yong!

MEDIA Vietnam, The Thao 247, meremehkan Timnas Indonesia yang tergabung di Grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak dan Vietnam. The Thao 247 menyebut Timnas Indonesia sebagai tim terlemah di Grup D Piala Asia 2023.

Posisi Timnas Indonesia yang tergabung di pot 4 menjadi salah satu indikator kenapa penilaian ini muncul. The Thao 247 menilai Timnas Indonesia sebagai negara dengan kesempatan paling kecil untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

“Meski menempati pot 4 di grup, Indonesia punya target yang sangat tinggi di putaran final Piala Asia 2023,” tulis The Thao 247.

“Setidaknya, harus mencapai babak 16 besar (target yang dicanangkan Timnas Indonesia). Skuad Garuda juga semakin intens menaturalisasi pemain agar dapat sepenuhnya bersaing dengan skuad yang berisikan 8-9 nama yang tampil di Eropa,” lanjut The Thao 247.

“Tentu saja, dibandingkan ketiga kompetitor (di Grup D Piala Asia 2023), Indonesia dinilai paling rendah. Di Piala Asia 2023, ada dua tim teratas dari enam grup yang lolos dan empat (dari enam) tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak 16 besar,” tegas The Thao 247.

Lantas, apa respons Shin Tae-yong menyikapi komentar The Thao 247? Shin Tae-yong tidak ambil pusing.