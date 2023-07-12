Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023, Begini Respons Berkelas Shin Tae-yong!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |06:18 WIB
Media Vietnam Remehkan Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023, Begini Respons Berkelas Shin Tae-yong!
Shin Tae-yong siap bawa Timnas Indonesia berjaya di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, The Thao 247, meremehkan Timnas Indonesia yang tergabung di Grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak dan Vietnam. The Thao 247 menyebut Timnas Indonesia sebagai tim terlemah di Grup D Piala Asia 2023.

Posisi Timnas Indonesia yang tergabung di pot 4 menjadi salah satu indikator kenapa penilaian ini muncul. The Thao 247 menilai Timnas Indonesia sebagai negara dengan kesempatan paling kecil untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia

“Meski menempati pot 4 di grup, Indonesia punya target yang sangat tinggi di putaran final Piala Asia 2023,” tulis The Thao 247.

“Setidaknya, harus mencapai babak 16 besar (target yang dicanangkan Timnas Indonesia). Skuad Garuda juga semakin intens menaturalisasi pemain agar dapat sepenuhnya bersaing dengan skuad yang berisikan 8-9 nama yang tampil di Eropa,” lanjut The Thao 247.

“Tentu saja, dibandingkan ketiga kompetitor (di Grup D Piala Asia 2023), Indonesia dinilai paling rendah. Di Piala Asia 2023, ada dua tim teratas dari enam grup yang lolos dan empat (dari enam) tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak 16 besar,” tegas The Thao 247.

Lantas, apa respons Shin Tae-yong menyikapi komentar The Thao 247? Shin Tae-yong tidak ambil pusing.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179173/pssi_bakal_belajar_dari_shin_tae_yong_dan_patrick_kluivert_saat_mencari_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru-BhSy_large.jpeg
Cari Pelatih Baru Timnas Indonesia, PSSI Bakal Belajar dari Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179171/pssi_punya_alasan_tersendiri_tak_mau_buru_buru_cari_pengganti_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-sOj7_large.jpeg
Alasan PSSI Tak Mau Buru-Buru Cari Pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179262/ramadhan_sananta-fxnl_large.jpg
Kisah Ramadhan Sananta yang Masih Belum Bisa Terima Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/51/3179187/direktur_teknik_pssi_alexander_zwiers_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_tak_mesti_dari_belanda_okezone-Y6QN_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia Tak Harus asal Belanda, Alexander Zwiers Bawa Hussein Ammouta ke Tanah Air?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636619/hasil-liga-futsal-profesional--pangsuma-fc-berpesta-ke-gawang-raybit-fc-menang-90-cth.webp
Hasil Liga Futsal Profesional : Pangsuma FC Berpesta ke Gawang Raybit FC, Menang 9-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/brentford_merayakan_kemenangan_3_2_atas_liverpool.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Brentford Taklukkan Liverpool, MU Libas Brighton 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement