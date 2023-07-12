Jadwal Siaran Langsung Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di Semifinal Piala AFF U-19 2023: Misi Tembus Final!

JADWAL siaran langsung Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand di semifinal Piala AFF U-19 2023 akan diulas Okezone di artikel ini. Duel kedua tim bakal tersaji pada Kamis, 13 Juli 2023 pukul 19.30 WIB dan disiarkan secara langsung di TV Online Soccer Channel di MNC Vision, K-Vision, MNC Play, Vision+tv, Vision+.

Pertandingan Timnas Putri Indonesia U-19 vs Thailand digelar di Stadion Gelora Sriwijaya, Palembang. Kedua tim diprediksi bakal tampil habis-habisan dalam memperebutkan satu tiket ke partai final Piala AFF U-19 Putri 2023.

Sebelum duel panas itu terjadi, Garuda Pertiwi junior -julukan Timnas Putri Indonesia U-19- mencapai semifinal Piala AFF U-19 Putri 2023 usai keluar sebagai juara Grup A. Claudia Scheunemann dkk sukses menyapu bersih tiga laga fase grup dengan kemenangan.

Timnas Putri Indonesia U-19 berhasil membantai Timor Leste dengan skor telak 7-0 pada laga pertama Grup A. Lalu pada laga kedua, Garuda Pertiwi junior menaklukkan Laos dengan skor 4-1. Kemudian di partai ketiga, Timnas Putri Indonesia U-19 menghancurkan Kamboja dengan skor 5-0.

Hasil positif di fase grup jadi modal berharga bagi Timnas Putri Indonesia U-19 dalam mengarungi perjalanan di semifinal Piala AFF U-19 Putri 2023. Di semifinal, Timnas Putri Indonesia U-19 akan menantang juara Grup C, yakni Thailand.

Sebelumnya, Thailand juga sukses menyapu bersih kemenangan dari 2 laga yang dijalaninya di fase Grup C. Thailand menghancurkan Filipina dengan skor telak 6-0 di laga pertama. Lalu di laga kedua, Tim Gajah Perang junior menang tipis atas Myanmar dengan skor 1-0.

Melihat statistik di atas, Thailand tentu punya kualitas bagus. Apalagi dari dua penyelenggaraan Piala AFF U-19 Putri sebelumnya, Thailand menjadi juara tahun 2014 dan berada di peringkat ketiga tahun 2022.