HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jumpa Ricky Kambuaya di Laga Persib Bandung vs Dewa United, Begini Kata Luis Milla

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |22:02 WIB
Jumpa Ricky Kambuaya di Laga Persib Bandung vs Dewa United, Begini Kata Luis Milla
Luis Milla tak permasalahkan kepindahan Ricky Kambuaya ke Dewa United (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

JUMPA Ricky Kambuaya di laga Persib Bandung vs Dewa United, begini kata Luis Milla. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) untuk pekan ketiga Liga 1 2023-2024 pada Jumat (14/7/2023).

Ricky Kambuaya baru saja meninggalkan Persib Bandung di bursa transfer musim panas ini. Dia bergabung dengan Dewa United meski kontraknya bersama Persib sebenarnya masih berlaku hingga 2024.

 Ricky Kambuaya

Luis Milla tidak mempermasalahkan kepindahan pemain Timnas Indonesia itu. Menurutnya, sang gelandang hanya ingin mendapatkan menit bermain yang lebih sering ketimbang ketika membela Persib.

"Ya, kami akan bermain melawan Dewa United dan klub tersebut mendapatkan pemain yang jelas membutuhkan menit bermain yang mana di sini (Persib) tidak bisa memberikannya menit bermain. Dia ingin meninggalkan klub dan kami akan langsung berhadapan dengan Dewa, tapi ini tidak masalah," ujar Luis Milla di Stadion Sidolig Bandung.

Pelatih asal Spanyol ini bahkan merasa dalam kepercayaan diri yang tinggi menghadapi Dewa United. Sebab persiapan yang dilakukan berjalan dengan lancar

