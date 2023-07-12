Alberto Rodriguez Coba Bujuk Bobotoh datang ke Stadion untuk Laga Persib Bandung vs Dewa United

ALBERTO Rodriguez coba bujuk Bobotoh datang ke stadion untuk laga Persib Bandung vs Dewa United. Maung Bandung – julukan Persib – akan tampil di kandang dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jumat (14/7/2023).

Bek anyar asal Spanyol itu menekankan betapa pentingnya memiliki suporter di stadion. Oleh karena itu, Bobotoh – suporter Persib – diharapkan memadati Stadion GBLA untuk laga pekan ketiga di Liga 1 2023-2024.

"Makanya ayo datang ke pertandingan berikutnya, apalagi ini momen yang sulit. Tim sudah berlatih dengan baik. Nanti kalau datang ke Stadion, saya dan tim akan berusaha untik membahagiakan para suporter dengan pertandingan yang akan dimainkan," kata Alberto Rodriguez di Stadion Sidolig Bandung, Rabu (12/7/2023).

Sebagai pemain anyar, Alberto Rodriguez tentu tidak tahu permasalahan yang terjadi di antara Bobotoh dan manajemen Persib. Dikabarkan beberapa komunitas suporter fanatik Persib seperti Viking Persib Club (VPC) dan Bomber tidak akan ke Stadion GBLA karena masalah tiket.

"Saya tidak tahu ada, tapi yang paling penting buat saya, fans itu sangat penting. Penting untuk tim apalagi kita akan bermain di kandang sendiri," tegasnya.

Secara persiapan, bek yang sebelumnya bermain di kasta kedua Liga Spanyol ini mengaku dalam perasaan yang bagus dalam menghadapi Dewa United meski ia masih harus beradaptasi dengan sepakbola Indonesia.