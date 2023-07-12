Adaptasi Jadwal Pertandingan Liga 1 2023-2024, Persebaya Surabaya Genjot Latihan di Siang Hari

PERSEBAYA Surabaya terus berinovasi untuk mematangkan diri menghadapi pertandingan di Liga 1 2023-2024. Terbaru, pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso menginstruksikan anak asuhnya untuk berlatih di siang hari.

Bajul Ijo, julukan Persebaya Surabaya, sudah melakoni dua pertandingan di Liga 1 2023-2024. Hasilnya, Persebaya meraih empat poin dari satu kemenangan (kontra Persis Solo 3-2) dan satu kali imbang (kontra Barito Putera 1-1).

Kendati belum menelan kekalahan, Aji mengatakan masih belum puas dengan performa Persebaya. Selain pemulihan dan latihan taktikal, Bajul Ijo juga digodok untuk beradaptasi dengan lima jadwal pertandingan ke depan.

Pasalnya, Persebaya Surabaya akan bermain pada sore hari dalam lima pertandingan selanjutnya, tepatnya pukul 15.00 WIB. Aji pun meminta anak asuhnya untuk berlatih siang hari mulai dari pukul 14.00 WIB.

BACA JUGA:

"Sekarang kan kami sering bermain sore, terutama ketika bertanding di Pulau Jawa jarang main malam. Pertandingan jam tiga sore, saya mau beradaptasi dengan cuaca. Makanya latihan saya ajukan jam dua siang," kata Aji dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Rabu (12/7/2023).

Lebih lanjut, Aji mengatakan fokus utama dalam latihan selanjutnya adalah perbaikan dari kekurangan dalam laga sebelumnya. Setelah itu, baru latihan taktikal akan dimatangkan oleh pelatih berlisensi UEFA Pro itu.