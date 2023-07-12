Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tendangan Melambung ke Langit Marko Simic Dihujat Netizen saat Persija Jakarta Lawan Persikabo 1973

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |13:05 WIB
Tendangan Melambung ke Langit Marko Simic Dihujat Netizen saat Persija Jakarta Lawan Persikabo 1973
Aksi Marko Simic di laga Persikabo 1973 vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

TENDANGAN melambung ke langit Marko Simic saat lawan Persikabo 1973 dihujat oleh netizen. Hal ini tidak lepas karena Simic menyia-nyiakan peluang emas yang ia dapatkan dalam laga Persikabo 1973 vs Persija Jakarta terssebut.

Seperti yang telah diketahui, Marko Simic akhirnya dimainkan oleh Persija Jakarta setelah absen pada pertandingan pekan pertama Liga 1 2023-2024 menghadapi PSM Makassar. Pada pertandingan menghadapi Persikabo 1973 pada Minggu 9 Juli 2023 malam, Simic diturunkan sejak menit awal oleh Thomas Doll.

Pertandingan ini menjadi pertandingan penting bagi Simic. Selain menjadi pertandingan pertamanya setelah kembali berseragam Macan Kemayoran, laga tersebut tersebut juga menjadi usaha Simic untuk dapat mencetak gol ke 100 nya untuk Persija.

Sayangnya, alih-alih tampil moncer dan mencetak banyak gol, pemain asal Kroasia itu justru tampil melempem sepanjang pertandingan. Simic bahkan beberapa kali membuang peluang yang seharusnya dapat dikonversikan menjadi sebuah gol

Salah satu peluang yang paling disorot adalah pada menit ke-37. Pada saat itu, Simic berhasil menguasai bola di tepi kotak penalti Persikabo 1973.

Marko Simic

Melihat ruang tembak yang terbuka lebar, pemain berusia 35 tahun itu akhirnya memilih untuk langsung melesakkan tendangan dari luar kotak penalti dibanding menusuk ke dalam terlebih dahulu.

Sayangnya, keputusan Simic untuk langsung menendang bola menjadi keputusan yang salah. Alih-alih menjadi sebuah gol, tendangannya justru melambung sangat tinggi dan entah kemana arahnya.

Akibatnya, pemain berusia 35 tahun itu langsung menjadi bulan-bulanan netizen di dunia maya. Salah satunya, potongan video Simic ini diposting oleh akun instagram @jakartanscrazy1928.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/51/1636829/noc-indonesia-akan-bertemu-ioc-28-oktober-bahas-sanksi-buntut-penolakan-visa-atlet-israel-gtv.webp
NOC Indonesia Akan Bertemu IOC 28 Oktober, Bahas Sanksi Buntut Penolakan Visa Atlet Israel
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/brentford_merayakan_kemenangan_3_2_atas_liverpool.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Brentford Taklukkan Liverpool, MU Libas Brighton 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement