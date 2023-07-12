Tendangan Melambung ke Langit Marko Simic Dihujat Netizen saat Persija Jakarta Lawan Persikabo 1973

TENDANGAN melambung ke langit Marko Simic saat lawan Persikabo 1973 dihujat oleh netizen. Hal ini tidak lepas karena Simic menyia-nyiakan peluang emas yang ia dapatkan dalam laga Persikabo 1973 vs Persija Jakarta terssebut.

Seperti yang telah diketahui, Marko Simic akhirnya dimainkan oleh Persija Jakarta setelah absen pada pertandingan pekan pertama Liga 1 2023-2024 menghadapi PSM Makassar. Pada pertandingan menghadapi Persikabo 1973 pada Minggu 9 Juli 2023 malam, Simic diturunkan sejak menit awal oleh Thomas Doll.

Pertandingan ini menjadi pertandingan penting bagi Simic. Selain menjadi pertandingan pertamanya setelah kembali berseragam Macan Kemayoran, laga tersebut tersebut juga menjadi usaha Simic untuk dapat mencetak gol ke 100 nya untuk Persija.

Sayangnya, alih-alih tampil moncer dan mencetak banyak gol, pemain asal Kroasia itu justru tampil melempem sepanjang pertandingan. Simic bahkan beberapa kali membuang peluang yang seharusnya dapat dikonversikan menjadi sebuah gol

Salah satu peluang yang paling disorot adalah pada menit ke-37. Pada saat itu, Simic berhasil menguasai bola di tepi kotak penalti Persikabo 1973.

Melihat ruang tembak yang terbuka lebar, pemain berusia 35 tahun itu akhirnya memilih untuk langsung melesakkan tendangan dari luar kotak penalti dibanding menusuk ke dalam terlebih dahulu.

Sayangnya, keputusan Simic untuk langsung menendang bola menjadi keputusan yang salah. Alih-alih menjadi sebuah gol, tendangannya justru melambung sangat tinggi dan entah kemana arahnya.

Akibatnya, pemain berusia 35 tahun itu langsung menjadi bulan-bulanan netizen di dunia maya. Salah satunya, potongan video Simic ini diposting oleh akun instagram @jakartanscrazy1928.