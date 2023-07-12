Bali United Terpuruk di Dasar Klasemen Liga 1 2023-2024, Teco Evaluasi Hal Krusial Ini!

BALI United sementara ini terpuruk di dasar klasemen Liga 1 2023-2024. Sang pelatih, Stefano 'Teco' Cugurra, membeberkan evaluasi guna membawa timnya merangkak naik ke peringkat atas.

Saat ini, Bali United menduduki posisi ke-18 atau yang paling bawah di klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Dari dua pertandingan yang sudah dijalani, tim berjuluk Serdadu Tridatu itu belum pernah menang.

Pada laga pertama, mereka kalah di hadapan suporter sendiri dengan skor 0-1. Setelah itu, pada pekan kedua mereka kembali tumbang dengan skor 1-3 dari Borneo FC.

"Awal yang kurang bagus. Kami harus bermain lebih bagus buat dapat hasil lebih baik di klasemen," tutur Teco dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (LIB), Selasa (11/7/2023).

BACA JUGA:

Dia pun mengaku sudah menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki oleh para pemain. Beberapa di antaranya ialah meminimalisir kesalahan dan meningkatkan kerja sama tim.