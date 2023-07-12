3 Kiper Asing di Liga 1 2023-2024, Nomor 1 Mantan Rekan Rafael Struick yang Bantu Dewa United Menggila!

TERDAPAT 3 kiper asing di Liga 1 2023-2024 yang menarik untuk diketahui. Salah satunya adalah mantan rekan setim Rafael Struick yang kini bermain bersama Dewa United.

Seperti yang diketahui Liga 1 2023-2024 telah resmi bergulir dan bahkan sudah menyelesaikan pekan kedua pada minggu lalu. Tentu menarik melihat penampilan para pemain, terutama para pesepakbola asing yang bermain di kasta tertinggi kompetisi sepakbola Indonesia tersebut.

Beberapa klub pun banyak yang merekrut pemain asing yang berposisi penyerang, tapi ada juga yang justru merekrut pemain luar dengan posisi kiper. Lantas siapa saja kiper asing di Liga 1 2023-2024?

Berikut 3 Kiper Asing di Liga 1 2023-2024:

3. Anthony Pinthus (Filipina/PSS Sleman)





Pada Liga 1 2023-2024, setiap klub diwajibkan merekrut satu pemain dari ASEAN. Slot tersebut lantas dimanfaatkan PSS Sleman dengan merekrut kiper dari Filipina, yakni Anthony Pinthus.

Pinthus tampil mengesankan di bawah mistar gawang PSS Sleman pada laga debutnya di Liga 1 saat melawan Bali United, yang mana ia berhasil clean sheet dalam kemenangan 1-0. Namun di laga kedua melawan Persis Solo, Pinthus kebobolan dua gol dan membuat laga berakhir 2-2.

Pinthus sendiri sejatinya lahir dan besar di Swiss. Ia menimba ilmu di Akademi sepakbola Swiss dan sempat bergabung dengan FC Kosova yang bermain di kasta keempat kompetisi sepakbola Swiss.

Baru pada 2020 Pinthus bermain di Liga Filipina dengan bermain untuk ADT. PSS pun merekrut Pinthus kala pemain tersebut berstatus tanpa klub.

2. Adilson Maringa (Brasil/Bali United)





Tak seperti Pinthus yang baru menjalani debutnya di Liga 1 pada musim 2023-2024, Adilson Maringa justru sudah lama bermain di kasta tertinggi kompetisi sepakbola Indoneia tersebut. Tercatat kiper asal Brasil itu sudah bermain di Indonesia sejak 2021 silam.

Hanya saja, pada saat itu Maringa bergabung dengan Arema FC. Ia pun baru pindah tim ke Bali United di musim panas 2023 ini.

Jadi, Bali United merupakan tim kedua Liga 1 yang dibela Maringa. Hanya saja, performa Maringa justru tak berjalan baik di dua laga awal.

Saat melawan PSS, Maringa kebobolan satu gol dan membuat Bali United tumbang 0-1. Lalu di laga kedua lebih parah, Maringa kejebolan tiga gol dan membuat Serdadu Tridatu dipermalukan 1-3.