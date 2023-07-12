Gelandang Persib Bandung Tyronne del Pino Pulang ke Spanyol, Luis Milla: Ia Tak Beruntung!

PELATIH Persib Bandung, Luis Milla, prihatin dengan nasib yang dialami sang pemain, Tyronne del Pino. Ia sangat menyayangkan cedera tendon Achilles yang dialami Tyronne del Pinno, sehingga harus pulang ke Spanyol untuk menjalani perawatan.

Sekadar diketahui, Tyronne del Pinno merupakan salah satu dari enam pemain asing yang dimiliki Maung Bandung -julukan Persib Bandung- untuk mengarungi Liga 1 2023-2024. Menggunakan nomor punggung 10, gelandang 32 tahun ini awalnya diharapkan dapat mendongkrak performa Persib Bandung.

(Tyronne del Pino saat turun di laga Persib Bandung vs Madura United)

Namun, petaka menimpa eks gelandang Las Palmas ini. Ia mengalami cedera saat Persib Bandung bermain 1-1 kontra Madura United di laga pembuka Liga 1 2023-2024.

Cedera yang dialami Tyronne del Pinno masuk kategori parah, sehingga harus menjalani perawatan di Spanyol. Luis Milla pun angkat suara terkait cedera yang dialami sang pemain.

"Tyronne sudah pergi ke Spanyol dan ia sangat tidak beruntung. Kami memiliki banyak kesempatan dengan adanya Tyronne, tapidia tidak beruntung dengan cedera yang dialaminya," kata Luis Milla usai memimpin sesi latihan, Selasa 11 Juli 2203.

Hanya saja, mantan pelatih Timnas Indonesia ini mewajarkan cedera yang dialami Tyronne del Pinno. Menurutnya, kondisi yang dialami Tyronne del Pinno kerap terjadi dalam dunia sepakbola.