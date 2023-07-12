Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Lazio Gerak Cepat Cari Pengganti Sergej Milinkovic-Savic, Piotr Zielinski Jadi Buruan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |18:28 WIB
Lazio Gerak Cepat Cari Pengganti Sergej Milinkovic-Savic, Piotr Zielinski Jadi Buruan
Piotr Zielinski masuk buruan Lazio sebagai pengganti Sergej Milinkovic-Savic (Foto: Twitter/sscnapoli)
A
A
A

LAZIO gerak cepat cari pengganti Sergej Milinkovic-Savic. Biancoceleste – julukan Lazio -- langsung memburu Piotr Zielinski dari Napoli.

"Biancoceleste tengah berupaya untuk menjual bintang Serbia ke klub Arab Saudi Al-Hilal yang dikabarkan bersedia untuk membayar 40 juta Euro (sekitar Rp 666 miliar) untuk gelandang 28 tahun itu," tulis The Laziali, Selasa (11/7/2023).

Sergej Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic sendiri disebut sudah setuju untuk gabung Al-Hilal. Kabarnya, pemain Timnas Serbia tersebut bakal dibayar 20 juta euro per tahun.

"Menurut Alfredo Pedulla, setelah Lazio menyelesaikan penjualan Milinkovic-Savic, mereka akan mencoba untuk mencari kesepakatan dengan Napoli untuk (Piotr) Zielinski," tulis The Laziali.

Zielinski hanya terikat kontrak hingga musim panas 2024 bersama Napoli. Dia menolak untuk memperpanjang kontrak karena tawaran gaji yang lebih rendah daripada sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
