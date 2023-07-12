Juventus Incar Gianluca Scamacca Jika Dusan Vlahovic Gabung PSG

SKY sport mengklaim bahwa Juventus telah menyakan sriker West Ham United, Gianluca Scamacca untuk bergabung. Namun, opsi itu akan terjadi hanya jika Dusan Vlahovic memutuskan untuk hengkang ke Paris Saint-Germain (PSG).

Kabar tersebut muncul setelah laporan di Le Parisien bahwa Paris Saint-Germain melakukan pendekatan serupa kepada Vlahovic untuk meminta informasi tentang potensi kepindahannya.

Itu semua akan menjadi bagian dari efek domino yang dapat dipicu oleh keluarnya Kylian Mbappe dari PSG. Apalagi tampaknya Victor Osimhen gagal diboyong ke PSG lantaran harga yang diminta Napoli terlalu tinggi, yaitu sebesar €200 juta.

Di samping itu, keinginan Gianluca Scamacca untuk kembali ke Serie A setelah satu musim bersama West Ham United, menguatkan rumor itu. Scamacca disebut kesulitan beradaptasi di Liga Premier Inggris.

BACA JUGA:

Namun, Juventus bukan satu-satunya klub Italia yang mengincar Scamacca. Roma dan Milan juga telah melakukan negosiasi, tetapi hanya siap untuk mengontraknya dengan status pinjaman dengan opsi untuk membeli.