HOME BOLA LIGA ITALIA

Jalani Tes Medis di AC Milan, Christian Pulisic Resmi Diumumkan Bergabung Hari Ini?

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |11:25 WIB
MILAN – Proses kepindahan Christian Pulisic ke AC Milan mulai memasuki tahap akhir, yang mana pemain Chelsea tersebut akan segera menjalani tes medis. Jika tes tersebut berjalan lancar, maka Pulisic dikabarkan akan langsung menandatangani kontrka dengan tim yang berkompetisi di Serie A tersebut.

Berdasarkan laporan Football Italia, pada Selasa 11 Juli 2023 malam waktu Amerika Serikat, Pulisic terbang dari negaranya untuk menuju Italia. Dia akan tiba di Milan pada Rabu 12 Juli 2023 pagi waktu setempat.

Pemain Timnas Amerika Serikat itu dikabarkan bakal memulai hari pertamanya dengan Rossoneri -julukan Milan- dengan menjalani tes medis di Klinik La Madonnina pada Rabu (12/7/2023). Kemudian, dia bakal melakukan tes medis tahap kedua dengan Komite Olimpiade Nasional Italia (CONI) DI Centro Ambrosiano.

Christian Pulisic

Setelah itu, pemain berusia 24 tahun tersebut bakal menandatangani kontraknya yang berdurasi empat tahun di markas klub, Casa Milan. Lalu, dia akan secara resmi diperkenalkan sebagai pemain baru tim besutan Stefano Pioli itu.

Pulisic sendiri kabarnya diangkut Milan dari Stamford Bridge dengan mahar sebesar 22 juta Euro (Rp366 miliar). Kesepakatan itu diyakini terdiri dari pembayaran utama senilai 20 juta Euro (Rp333 miliar) dengan tambahan 2 juta Euro (Rp33 miliar).

