Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Arda Guler Bukan The Next Lionel Messi, tapi Perpaduan Luka Modric dan Guti Hernandez

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |16:42 WIB
Arda Guler Bukan The Next Lionel Messi, tapi Perpaduan Luka Modric dan Guti Hernandez
Arda Guler disebut perpadua dua legenda Real Madrid/Foto: Istimewa
A
A
A

WONDERKID baru Real Madrid, Arda Guler, bukan "The Next Lionel Messi". Namun, pemain 18 tahun berpaspor Turki itu disebut sebagai sosok gelandang perpaduan dari bintang Real Madrid, Luka Modric dan legenda klub, Guti Hernandez.

Sebagaimana diketahui, Arda Guler sudah tampil mengesankan di level senior untuk Fenerbahce di musim 2022-2023 meski masih berusia 18 tahun. Tak pelak, wonderkid kelahiran 25 Februari 2005 itu banyak dikaitkan dengan sejumlah klub elite seperti Barcelona hingga beberapa klub Liga Inggris lainnya.

 arda guler

Akan tetapi, Real Madrid jus tru yang keluar sebagai pemenang dalam perlombaan untuk merekrut Arda Guler di bursa transfer musim panas 2023. Real Madrid resmi merampungkan transfer Arda Guler dari Fenerbahce dengan kontrak selama enam musim.

Kepastian Arda Guler bergabung dengan Real Madrid diumumkan melalui laman resmi klub pada Kamis (6/7/2023) lalu. Bintang Timnas Turki itu menjadi salah satu pemain muda dengan rating tertinggi di Eropa saat ini dan bahkan dijuluki 'Messi Turki'.

 BACA JUGA:

Namun baru-baru ini, kepala scout Fenerbahce, Serhat Pekmezi menyatakan bahwa Arda Guler bukan The Next Lionel Messi. Tapi, Arda Guler disebut sebagai campuran dari Guti Hernandez dan Luka Modric oleh pencari bakat yang menemukan bakatnya itu.

“Messi baru? Mereka sangat berbeda. Güler akan mengatakan bahwa dia lebih merupakan campuran antara Guti dan Modric," kata Serhat Pekmezi, mengutip dari The Real Champs, Rabu (12/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014151/5-pemain-top-dunia-yang-diincar-real-madrid-untuk-gantikan-toni-kroos-nomor-1-joshua-kimmich-k9QyORqECz.jpeg
5 Pemain Top Dunia yang Diincar Real Madrid untuk Gantikan Toni Kroos, Nomor 1 Joshua Kimmich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/46/3014116/ulangi-rekor-27-tahun-lalu-magis-santiago-bernabeu-bikin-real-madrid-tak-terkalahkan-di-kandang-sepanjang-musim-Rv9NUrkf04.JPG
Ulangi Rekor 27 Tahun Lalu, Magis Santiago Bernabeu Bikin Real Madrid Tak Terkalahkan di Kandang Sepanjang Musim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013717/terharu-diterima-dengan-baik-di-getafe-mason-greenwood-kirim-pesan-perpisahan-menyentuh-yhOHoXcQOe.jpg
Terharu Diterima dengan Baik di Getafe, Mason Greenwood Kirim Pesan Perpisahan Menyentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/46/3013723/peringati-pelatih-baru-barcelona-xavi-hernandez-ini-klub-sulit-dengan-situasi-keuangan-yang-buruk-MEtzYVM8Xi.jpg
Peringati Pelatih Baru Barcelona, Xavi Hernandez: Ini Klub Sulit dengan Situasi Keuangan yang Buruk
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/26/11/1636845/dirtek-alexander-zwiers-ungkap-kriteria-pelatih-baru-timnas-indonesia-epw.webp
Dirtek Alexander Zwiers Ungkap Kriteria Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/23/pelatih_persija_jakarta_mauricio_souza.jpg
Persija Jakarta Masih di Jalur Juara Super League 2025–2026, Mauricio Souza Minta Konsistensi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement