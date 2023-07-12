Arda Guler Bukan The Next Lionel Messi, tapi Perpaduan Luka Modric dan Guti Hernandez

WONDERKID baru Real Madrid, Arda Guler, bukan "The Next Lionel Messi". Namun, pemain 18 tahun berpaspor Turki itu disebut sebagai sosok gelandang perpaduan dari bintang Real Madrid, Luka Modric dan legenda klub, Guti Hernandez.

Sebagaimana diketahui, Arda Guler sudah tampil mengesankan di level senior untuk Fenerbahce di musim 2022-2023 meski masih berusia 18 tahun. Tak pelak, wonderkid kelahiran 25 Februari 2005 itu banyak dikaitkan dengan sejumlah klub elite seperti Barcelona hingga beberapa klub Liga Inggris lainnya.

Akan tetapi, Real Madrid jus tru yang keluar sebagai pemenang dalam perlombaan untuk merekrut Arda Guler di bursa transfer musim panas 2023. Real Madrid resmi merampungkan transfer Arda Guler dari Fenerbahce dengan kontrak selama enam musim.

Kepastian Arda Guler bergabung dengan Real Madrid diumumkan melalui laman resmi klub pada Kamis (6/7/2023) lalu. Bintang Timnas Turki itu menjadi salah satu pemain muda dengan rating tertinggi di Eropa saat ini dan bahkan dijuluki 'Messi Turki'.

Namun baru-baru ini, kepala scout Fenerbahce, Serhat Pekmezi menyatakan bahwa Arda Guler bukan The Next Lionel Messi. Tapi, Arda Guler disebut sebagai campuran dari Guti Hernandez dan Luka Modric oleh pencari bakat yang menemukan bakatnya itu.

“Messi baru? Mereka sangat berbeda. Güler akan mengatakan bahwa dia lebih merupakan campuran antara Guti dan Modric," kata Serhat Pekmezi, mengutip dari The Real Champs, Rabu (12/7/2023).