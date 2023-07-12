Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jual 13 Pemain, Chelsea Baru Datangkan 3 Personel Baru pada Bursa Transfer Musim Panas 2023

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |15:47 WIB
Jual 13 Pemain, Chelsea Baru Datangkan 3 Personel Baru pada Bursa Transfer Musim Panas 2023
Pelatih anyar Chelsea, Mauricio Pochettino. (Foto: Instagram/@chelseafc)
A
A
A

JUAL 13 pemain, Chelsea baru mendatangkan 3 personel baru pada bursa transfer musim panas 2023. Chelsea di bawah kepemimpinan presiden Todd Boehly melakukan revolusi besar-besaran pada bursa transfer musim panas 2023.

Sejauh ini sudah ada 10 pemain yang dilepas ke klub lain. Mereka ialah Mateo Kovacic (Manchester City), Kalidou Koulibaly (Al Hilal), Edouard Mendy (Al Ahli), Kai Havertz (Arsenal), Ruben Loftus-cheek (AC Milan), Tiemoue Bakayoko (tanpa klub), NGolo Kante (Al Ittihad), Baba Rahman (PAOK), Cesar Azpilicueta (Atletico Madrid) dan Mason Mount Manchester United).

Mateo Kovacic

(Mateo Kovacic pindah ke Manchester City)

Pemain termahal yang dilepas Chelsea adalah Kai Havertz yang dijual seharga 65 juta pounds atau sekira Rp1,26 triliun. Jumlah pemain yang dijual bisa bertambah menjadi 13 personel jika Romelu Lukaku, Pierre-Emerick Aubameyang dan Hakim Ziyech telah dijual.

Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, ketiga nama di atas segera dijual dalam waktu dekat. Mereka bakal dijual sebelum skuad Chelsea menjalani tur pramusim ke Amerika Serikat.

“Romelu Lukaku, Pierre Aubameyang dan Hakim Ziyech diharapkan kembali berlatih pada 17 Juli 2023. Chelsea meminta waktu mereka dan menemukan solusi untuk menjual mereka,” tulis Fabrizio Romano di akun Twitter-nya, @FabrizioRomano.

Di saat Chelsea jorjoran menjual pemain, mereka justru baru mendatangkan tiga pemain anyar pada bursa transfer musim panas 2023. Mereka ialah Nicolas Jackson (penyerang, Villarreal), Christopher Nkunku (gelandang, RB Leipzig) dan Diego Moreira (winger, Benfica).

