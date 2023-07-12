Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Elkan Baggott Dapat Tawaran dari Klub yang Beda Level, Dipinjam Klub Premier League?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |10:02 WIB
Elkan Baggott Dapat Tawaran dari Klub yang Beda Level, Dipinjam Klub Premier League?
Elkan Baggott (tengah) bakal dipinjamkan Ipswich Town ke klub lain. (Foto: Instagram/@gfcofficial)
A
A
A

ELKAN Baggott mendapat tawaran dari klub yang beda level dengan pemain Ipswich Town lain, yakni Panutche Camara. Apakah ini pertanda Elkan Baggott bakal dipinjamkan Ipswich Town ke klub Premier League atau kasta teratas sepakbola Inggris?

Sekadar diketahui, Elkan Baggott sudah mengikuti pemusatan latihan Ipswich Town yang digelar sejak Senin, 26 Juni 2023. Bek bertinggi badan 196 sentimeter ini juga bermain 45 menit saat Ipswich Town menang 6-0 atas Felixstowe & Walton United pada 1 Juli 2023.

Elkan Baggott

Hanya saja berselang enam hari, Elkan Baggott tidak dimainkan saat Ipswich Town menang 2-1 atas Maidenhead United. Hal ini mengindikasikan Ipswich Town belum membutuhkan jasa Elkan Baggott untuk mengarungi musim 2023-2024.

Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, berencana meminjamkan dua pemainnya, Elkan Baggott dan Panutche Camara ke klub lain pada bursa transfer musim panas 2023. Tujuannya supaya Panutche Camara dan Elkan Baggott mendapatkan menit bermain yang banyak musim ini.

“Sama halnya dengan Elkan Baggott. Kami pikir yang terbaik bagi Elkan Baggott adalah mendapatkan menit bermain dengan dipinjamkan ke klub lain. Elkan pun sudah setuju dengan rencana itu,” kata Kieran McKenna, Okezone mengutip dari TWTD.

“Kami telah berkomunikasi dengan sejumlah klub, namun belum ada yang benar-benar dekat. Semoga kesepakatan itu bisa diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan,” lanjut mantan asisten pelatih di Manchester United.

Halaman:
1 2
      
