PSSI Dipersilakan Pengelola SUGBK untuk Digunakan saat Piala Dunia U-17 2023, Bakal Jadi Venue Final?

JAKARTA – Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK), Rakhmadi Afif Kusumo, mempersilakan jika PSSI ingin menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat menyelenggarakan ajang Piala Dunia U-17 2023. Namun, PSSI tetap harus menghargai pihak-pihak yang sudah memesan SUGBK lebih dahulu.

Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan PSSI baru bisa menggunakan SUGBK setelah konser Coldplay. Terkait hal itu pun, pihaknya mengaku sudah sampaikan kepada PSSI.

Band asal Inggris, Coldplay, memang menyewa SUGBK selama 13 hari, yakni 5 November hingga 17 November 2023. Sementara itu, Piala Dunia U-17 2023 akan bergulir pada 10 November sampai dengan 2 Desember 2023.

"Kalau mengenai Piala Dunia U-17, lagi-lagi kami sudah event. Akan tetapi, kami membuka opsi misal mau ada match setelah event tersebut kami terbuka," kata Rakhmadi Afif Kusumo di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

"Kami juga sampaikan ke para pihak, PSSI dan panitia pelaksana. Silahkan saja, tadi mereka masih keliling-keliling, kami tunggu saja," tambahnya.