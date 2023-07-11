Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI Dipersilakan Pengelola SUGBK untuk Digunakan saat Piala Dunia U-17 2023, Bakal Jadi Venue Final?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |21:44 WIB
PSSI Dipersilakan Pengelola SUGBK untuk Digunakan saat Piala Dunia U-17 2023, Bakal Jadi Venue Final?
SUGBK dipersilakan digunakan menggelar Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Utama Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK), Rakhmadi Afif Kusumo, mempersilakan jika PSSI ingin menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) saat menyelenggarakan ajang Piala Dunia U-17 2023. Namun, PSSI tetap harus menghargai pihak-pihak yang sudah memesan SUGBK lebih dahulu.

Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan PSSI baru bisa menggunakan SUGBK setelah konser Coldplay. Terkait hal itu pun, pihaknya mengaku sudah sampaikan kepada PSSI.

Piala Dunia U-17 2023

Band asal Inggris, Coldplay, memang menyewa SUGBK selama 13 hari, yakni 5 November hingga 17 November 2023. Sementara itu, Piala Dunia U-17 2023 akan bergulir pada 10 November sampai dengan 2 Desember 2023.

"Kalau mengenai Piala Dunia U-17, lagi-lagi kami sudah event. Akan tetapi, kami membuka opsi misal mau ada match setelah event tersebut kami terbuka," kata Rakhmadi Afif Kusumo di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

"Kami juga sampaikan ke para pihak, PSSI dan panitia pelaksana. Silahkan saja, tadi mereka masih keliling-keliling, kami tunggu saja," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
SUGBK Timnas Indonesia U-17
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/25/11/1636785/cosmo-jne-jakarta-dominan-tundukkan-halus-fc-83-di-pekan-keempat-pfl-20252026-mmb.webp
Cosmo JNE Jakarta Dominan, Tundukkan Halus FC 8â3 di Pekan Keempat PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/25/queenita_keisha_azzahra_merah.jpg
Indonesia Dapat Tambahan Perunggu dari Taekwondo, Total 10 Medali di Asian Youth Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement