HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Iwan Bule Sebut Waktu Dirinya Jadi Ketua PSSI, Rumput JIS Sudah Sesuai Standar FIFA

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |15:07 WIB
Iwan Bule Sebut Waktu Dirinya Jadi Ketua PSSI, Rumput JIS Sudah Sesuai Standar FIFA
Iwan Bule sebut rumput Jakarta Internasional Stadium (JIS) sudah sesuai standar FIFA/Foto: Antara
A
A
A

MANTAN Ketua Umum (Ketum) PSSI, Mochamad Iriawan atau Iwan Bule menilai rumput Jakarta International Stadium (JIS) sudah sesuai standar FIFA. Stadarisasi itu sudah dilakukan saat dirinya masih menjabat.

Sebagaimana diketahui, rumput JIS menjadi salah satu aspek yang akan dibenahi oleh Pemerintah Pusat. Langkah itu agar stadion tersebut siap menggelar Piala Dunia U-17 2023.

 jis

Mochamad Iriawan menyatakan waktu FIFA berkunjung ke JIS memastikan rumput sesuai standar. Itu catatan yang dirinya ketahui beberapa waktu lalu.

"Ya, saya tidak tahu sekarang apa rumput tersebut akan diganti atau tidak. Yang jelas waktu FIFA datang, ya, itu yang kami dengar, ya. Tapi bisa tanyakan ke FIFA lagi aja," kata Mochamad Iriawan di Jakarta belum lama ini.

 BACA JUGA:

Iwan Bule sapaan akrabnya mengatakan tidak paham mengapa rumput JIS pada akhirnya harus diganti. Pasalnya, dia nilai rumput JIS memang khusus untuk lapangan sepak bola.

"Yang jelas saya tidak mengerti mau diganti atau tidak. Yang jelas memang dipersiapkan untuk lapangan sepak bola," katanya.

