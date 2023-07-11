Rafael Struick Pasang Target Tinggi Usai Cetak Gol Perdana Bersama ADO Den Haag, Shin Tae-yong Auto Beri Tempat untuk Piala Asia 2023?

RAFAEL Struick memasang target tinggi setelah mencetak gol perdana bersama sang klub, ADO Den Haag. Ia bertekad mencetak gol demi gol demi membantu sang klub di musim 2023-2024 plus merebut hati pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

“Pertandingan pertama, gol pertama. Ayo lagi untuk musim 2023-2024,” tulis Rafael Struick di akun Instagram-nya, @rafaelstruick.

Rafael Struick disertakan pelatih ADO Den Haag, Darije Kalezic, untuk berlatih bersama skuad utama. Pesepakbola 20 tahun ini berlatih sejak Senin, 3 Juli 2023 bersama skuad utama ADO Den Haag.

Karena tampil militan selama sesi latihan, Rafael Struick dipercaya bermain bersama skuad utama ADO Den Haag. Mengenakan nomor punggung 7, Rafael Struick mentas sebagai starter saat ADO Den Haag menghadapi klub amatir Belanda, SV Velo, pada Sabtu 8 Juli 2023 malam WIB,

Kepercayaan yang diberikan Darije Kalezic kepada Rafael Struick pun dibayar tuntas pemegang dua caps bersama Timnas Indonesia tersebut. Rafael Struick mencetak gol kedua ADO Den Haag pada menit 33, sekaligus membantu sang tim menang 4-0.

Jika tampil apik selama masa pramusim, peluang Rafael Struick menembus skuad utama ADO Den Haag terbuka lebar. Penting bagi Rafael Struick mendapatkan menit tampil yang banyak bersama ADO Den Haag.